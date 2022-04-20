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Kız yurdunda sapık dehşeti | Kızların odasına kadar girmiş

Eskişehir’de kız öğrenci yurduna giren sapık, öğrencilerin odalarında tacize yeltendi. Yakalanan sapık polis tarafından gözaltına alınırken önlem almayan yetkililer protesto edildi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 11:36
Kız yurdunda sapık dehşeti | Kızların odasına kadar girmiş

Kız yurdunda sapık dehşeti | Kızların odasına kadar girmiş


Üniversiteli genç kızların barındığı öğrenci yurduna giren sapık yakalandı. Önlem almayan yetkilileri protesto eden öğrenciler seslerini duyurmaya çalışırken bazı yurt görevlileri, protestocu öğrencilerin görüntülerini çekerek fişlemeye kalktı.

Eskişehir’de kız öğrenci yurduna gizlice girerek sosyal medyada gündem olan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdülmecit B. (42) isimli şüpheli, Yunusemre Yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Yunus Emre Kız Yurduna izinsiz olarak girerek, kişilerin huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik hareketlerde bulundu. Bunun neticesinde sosyal medya üzerinden infiale yol açtığı görülen şüphelinin yakalanmasına yönelik Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya konu şüpheli, 20 Nisan’da saat 00.45'de yakalanarak, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli işlemler için gözaltına alındı.
Şüpheli Abdülmecit B.'nin işlemleri akabinde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

Yemekhanede protesto!

Anadolu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan KYK kız yurduna gece saatlerinde bir erkeğin girmesi, üniversitenin yemekhanesinde protesto edildi. 

Anadolu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Yunus Emre Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu’na pazartesi gece 00:00 sıralarında bir erkek girdi. Kapıdaki güvenlik görevlilerine yakalanmadan yurda giren erkeğin, öğrencilerin bulunduğu katlara kadar çıktığı ve kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edildi. Sosyal medyada yaşanan olaya tepki gösteren binlerce üniversite öğrencisi, parmak basılarak girilen ve güvenlik görevlilerinin olduğu yurda bir erkeğin nasıl girdiğini sordu.

ALKIŞLARLA TEPKİ GÖSTERDİLER 

Salı akşamı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi içerisinde bulunan yemekhanede yaşanan olayı protesto etti. Güvenlik zafiyetinin olduğunu ifade eden öğrenciler, masalara vurarak ve alkışlarla yurt yönetimini protesto etti.

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Kız Yurdu
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