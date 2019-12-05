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Kız yurdunun güvenlik müdürü, görevlilere saldırdı

Karadeniz Kız Yurdu'nda görevli memurlara 'Kapı açmadıkları' gerekçesiyle saldıran güvenlik müdürüne sürgün cezası verildi.

Kız yurdunun güvenlik müdürü, görevlilere saldırdı

Karadeniz Kız Yurdu'nda görevli memurlara 'Kapı açmadıkları' gerekçesiyle saldıran güvenlik müdürüne sürgün cezası verildi.

05 Aralık 2019 Perşembe 18:09
Kız yurdunun güvenlik müdürü, görevlilere saldırdı


Yurdun güvenlik müdürü, görevlilere saldırdı


Samsun'da, Karadeniz Kız Yurdu´nda görevli güvenlik müdürü M.K., kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla 2 kadın güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdı. O anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından M.K.'nın görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu´na (KYK) bağlı Karadeniz Öğrenci Kız Yurdu'nda 6 ay önce meydana gelen olay "pes!" dedirtti. Güvenlik müdürü olan M.K., kadın güvenlik görevlileri, kendisine kapıyı açmadığı gerekçesiyle önce sözlü olarak azarladı.


GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre daha sonra da M.K., kadın güvenlik görevlilerine tekme tokat saldırarak, yerlerde sürükledi. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının üzerine M.K.'nin görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 05.12.2019 18:42
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