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Kızılay yardım malzemeleri kaçak tarikat yurdunda çıktı

Deprem çadırı, gıda maddesi, toplanan yardım giysilerini satarak yardımseverlerin kalbinde onulmaz yaralar açan Kızılay'ın şimdi de yardım kolileri İsmailağa Cemaati’nin kaçak yurdunda çıktı.

02 Nisan 2023 Pazar 16:54
Kızılay yardım malzemeleri kaçak tarikat yurdunda çıktı

Kızılay yardım malzemeleri kaçak tarikat yurdunda çıktı



Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın bir skandalı daha ortaya çıktı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşların ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a bağışladığı kıyafetler ve yardım kolileri İsmailağa Cemaati’nin kaçak yurtlarından çıktı. Kızılay yöneticisi, “Bu durumun bir sakıncası yok” diye açıklama yaptı.


6 Şubat’taki Maraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin çadır ihtiyacı karşısında elindeki çadırları yardım kuruluşlarına ve şirketlere satarak tepki çeken Kızılay bir skandala daha imza attı.


BirGün Gazetesi'nden Onur Durmuş'un haberine göre, Ordu’nun Fatsa ilçesinde ihtiyaç sahipleri için yurttaşlar tarafından gönderilen kıyafetlerin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Yavuz Sultan Selim Vakfı’na ait kaçak yurtlarda bekletildiği ortaya çıktı.

CEMAATİN KAÇAK YURDUNDAN ÇIKTI

Ordu’nun Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde ise İsmailağa Cemaati’ne Yavuz Sultan Selim Vakfı’nın 10 ile 16 yaş arası sarık ve cübbe giydirilmiş çocuklara “dini eğitim” verilen yurt olarak kullanılan binada Kızılay’a ait yardım kolilerinin bulunduğu görüldü.

Yurttaşlar tarafından Kızılay’a deprem bölgesine gönderilmesi için bağışlanan yeni kıyafetler, kaçak yurdun depolarında çürümeye terkedilmiş durumda bekletiliyor. Kızılay’a ait yardım kolilerinin düzensiz bir şekilde açılarak kıyafetlerin yerlere saçıldığı gözleniyor.

ŞUBE BAŞKANI: SAKINCASI YOK

Kızılay Fatsa Şubesi Başkanı Adil Keskin, kaçak yurttaki yardım kolileriyle ilgili BirGün’e konuştu. Depoyu hatır gönül ilişkisiyle kullandıklarını ve herhangi bir sözleşmelerinin olmadığını söyleyen Adil Keskin, “Kızılay’a ait düğün salonu olarak kullanılan bir binamız var ancak orası kirada olduğu için orayı kullanamıyoruz. Yeni bir depoya verecek bütçemiz olmadığı için bu depoyu kullanmak zorunda kaldık. TIR ile gelen yardım malzemeleri ıslandığı için kıyafetler küflenmesin diye kutulardan çıkarıldı” dedi.

‘Kaçak cemaat yurdunu neden tercih ettiniz?’ sorumuz üzerine Keskin, “Kızılay’ın bütçesinin bu bölgede bir depo satın almamıza yeterli olmadığı için burayı seçtik. Küçük yerlerde bu işler rica minnetle yürüyor genelde. Buranın yurt olduğunu biliyorduk ama bizce bu durumun bir sakıncası yok” ifadeleri kullanıldı.

KAYMAKAMLIK SESSİZ KALDI

Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine, Yavuz Sultan Selim Vakfı’na ait yurdun resmi statüde olup olmadığını sorduğumuzda, “Söz konusu yurtla ilgili bir bilgiye sahip değiliz, biz denetlemiyoruz” yanıtını aldık. Daha sonra Fatsa Kaymakamlığı ile yaptığımız görüşmede ise söz konusu yurtla ilgili gizlilik kararı olduğu ve bu sebeple konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini beyan ettiler. Kaymakamlık yetkilileri ayrıca Yavuz Selim Vakfı’na ait olan yurdun kim tarafından denetlendiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

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