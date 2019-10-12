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Kızını taciz eden adamı aracının içinde öldürdü

Kızını sürekli sözle rahatsız eden adamın tacizlerinden bıkan baba, elini kana buladı. Ticari araçc içinde yakaladığı tacizciyi tüfekle öldürdü.

Kızını taciz eden adamı aracının içinde öldürdü

Kızını sürekli sözle rahatsız eden adamın tacizlerinden bıkan baba, elini kana buladı. Ticari araçc içinde yakaladığı tacizciyi tüfekle öldürdü.

12 Ekim 2019 Cumartesi 18:06
Kızını taciz eden adamı aracının içinde öldürdü


Kızını taciz eden adamı aracının içinde öldürdü



Karapınar'da bir ticari araç içinde işlenen cinayetin altından cinsel taciz çıktı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir aracın içerisinden av tüfeği ile ateş açılan hafif ticari araçta bulunan Mustafa Yıldırımel öldü, yanındaki Sezgin Yılmazer yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet A.´nın kızını taciz ettiği iddiasıyla Mustafa Yıldırımel'i öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


Olay, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yılmazer, 33 ET 271 plakalı hafif ticari aracı ile gezdiği sırada başka bir araç içerisinden aracına av tüfeği ile ateş açıldı. 

Açılan ateşte Yılmazel ile birlikte araçta bulunan Mustafa Yıldırımel yaralandı. 

Karapınar Devlet Hastanesi´ne götürülen yaralılardan Mustafa Yıldırımel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sezgin Yılmazer'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelinin Mehmet A. olduğunu tespit etti. Mehmet A., suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede evinde yakalanarak gözaltına aldı.

SÖZLÜ TACİZ İDDİASI

Mehmet A.'nın jandarmadaki ilk ifadesinde, Mustafa Yıldırımel'in kızını sürekli olarak sözlü ve telefonla arayarak taciz ettiğini, olaydan hemen önce de Yıldırımel ve Yılmazer'in evinin önüne gelerek yine sözlü tacizde bulunduklarını, bunun üzerine ise kendi aracı ile takip edip, araçlarına ateş açtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Son Güncelleme: 12.10.2019 18:10
Anahtar Kelimeler:
Cinsel TacizKarapınarKonya
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