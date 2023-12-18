Kızların Metrobüste uyuşturucu hazırlığı karakolda bitti
Metrobüs hareket halindeyken iki kafadar genç kızın kimseye aldırmadan uyuşturucu hazırladığı iddiası ortalığı karıştırdı. Yakalanan kızlar gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da 3 kadın iddiaya göre, metrobüste yolculuk yaptıkları sırada uyuşturucu madde hazırladı. Kadınlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.