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Kızların Metrobüste uyuşturucu hazırlığı karakolda bitti

Her gün on binlerce kişinin yolculuk yaptağı metrobüs içinde üç kafadar kızın kullanmak için uyuşturucu hazırlığı yapması sosyal medyada yayınlanınca gözaltına alındılar.

18 Aralık 2023 Pazartesi 12:37
Kızların Metrobüste uyuşturucu hazırlığı karakolda bitti






Kızların Metrobüste uyuşturucu hazırlığı karakolda bitti

Metrobüs hareket halindeyken iki kafadar genç kızın kimseye aldırmadan uyuşturucu hazırladığı iddiası ortalığı karıştırdı. Yakalanan kızlar gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

İstanbul’da 3 kadın iddiaya göre, metrobüste yolculuk yaptıkları sırada uyuşturucu madde hazırladı. Kadınlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 kişinin kimliklerini tespit etti. Ceren A., Melike D. ve Yaren A. oldukları tespit edilen 3 kişi, kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


 

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