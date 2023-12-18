Kızların Metrobüste uyuşturucu hazırlığı karakolda bitti

Metrobüs hareket halindeyken iki kafadar genç kızın kimseye aldırmadan uyuşturucu hazırladığı iddiası ortalığı karıştırdı. Yakalanan kızlar gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da 3 kadın iddiaya göre, metrobüste yolculuk yaptıkları sırada uyuşturucu madde hazırladı. Kadınlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 kişinin kimliklerini tespit etti. Ceren A., Melike D. ve Yaren A. oldukları tespit edilen 3 kişi, kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



