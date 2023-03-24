Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kocaeli Körfez'de iki çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polise "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" deyince evde yapılan kontrolde çocukları Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre Rüzgar (10) ölü bulunan Murat Rüzgar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Mart 2023 Cuma 14:24
Kocaeli Körfez'de iki çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Kocaeli Körfez'de iki çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Akıllara durgunluk veren cinayet Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik'te meydana geldi. Tütünçiftlik sahilinde polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Rüzgar, dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ demeye başladı.

2 ÇOCUK ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat Rüzgar’dan aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat Rüzgar'ın çocukları Beril Yağmur ve Yunus Emre’yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların boğulduğu üzerinde duran polis ekipleri, Murat Rüzgar’ı gözaltına aldı. Rüzgar kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Mardin’in Midyat ilçesine gönderildi.

EŞİYLE TARTIŞINCA ÇOCUKLARI ALIP, ANNESİNİN EVİNE GETİRMİŞ

Murat Rüzgar’ın olay günü, eşi Merdiye Rüzgar ile yaşadıkları evden 22.30 sıralarında çocuklarını alıp çıkarak, Antalya’da akraba ziyaretinde olan annesinin aynı mahalledeki evine getirdiği öğrenildi.

Murat Rüzgar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

Zehra Çatal cinayeti | İş yerinde cinayete kurban gitti
Zehra Çatal cinayeti | İş yerinde cinayete kurban gitti
Sinan Ateş suikasti | Tetikçi Yunanistan'a kaçarken yakalandı 
Sinan Ateş suikasti | Tetikçi Yunanistan'a kaçarken yakalandı 
Mine Kocadağ cinayeti | Ünlü sunucu katili elleriyle polise teslim etti
Mine Kocadağ cinayeti | Ünlü sunucu katili elleriyle polise teslim etti
Sinan Ateş cinayeti | MHP'li isim katili Gürcistan'a kaçırmış iddiası
Sinan Ateş cinayeti | MHP'li isim katili Gürcistan'a kaçırmış iddiası
Nurcan İnan cinayeti | Evinin önünde öldürüldü
Nurcan İnan cinayeti | Evinin önünde öldürüldü
Sinan Ateş sorusu Bahçeli'yi çileden çıkardı
Sinan Ateş sorusu Bahçeli'yi çileden çıkardı
Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayeti sosyal medyada itiraf etmiş
Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayeti sosyal medyada itiraf etmiş
Tuğce Can cinayeti | Katili sevgilisi çıktı
Tuğce Can cinayeti | Katili sevgilisi çıktı
Anahtar Kelimeler:
BabaKocaeliKocaeli KörfezKörfez IlçesiCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsküdar'da hastane yangını, bir kişi can verdi
Üsküdar'da hastane yangını, bir kişi can verdi
Bakırköy Adliyesi yakınlarında silahlı saldırı
Bakırköy Adliyesi yakınlarında silahlı saldırı
Üsküdar Belediyesi'ne sahte belge suçlaması
Üsküdar Belediyesi'ne sahte belge suçlaması
İstanbul'da ihale operasyonu, 9 tutuklama var
İstanbul'da ihale operasyonu, 9 tutuklama var
Çukurova Belediye Başkanı'da silahlı suikast girişimi
Çukurova Belediye Başkanı'da silahlı suikast girişimi
Ünlü iş insanına cinsel saldırı ve tehdit
Ünlü iş insanına cinsel saldırı ve tehdit
Taksiciyi tehdit eden üç yolcu hayatının şokunu yaşattı
Taksiciyi tehdit eden üç yolcu hayatının şokunu yaşattı
Zehra Çatal cinayeti | İş yerinde cinayete kurban gitti
Zehra Çatal cinayeti | İş yerinde cinayete kurban gitti
Atatürksüz Çanakkale hutbesine vatandaş tepkisi
Atatürksüz Çanakkale hutbesine vatandaş tepkisi
Zengin çocuklarının kaza haberlerine erişim engeli
Zengin çocuklarının kaza haberlerine erişim engeli

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim