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Kocası gözünün önünde öldürülmüştü, erken doğum yaptı

Kocası gözlerinin önünde katledilen genç kadın rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede erken doğum yaptı. Ebru Cin'in erkek bebeği oldu.

Kocası gözünün önünde öldürülmüştü, erken doğum yaptı

Kocası gözlerinin önünde katledilen genç kadın rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede erken doğum yaptı. Ebru Cin'in erkek bebeği oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:24
Kocası gözünün önünde öldürülmüştü, erken doğum yaptı


Kocası gözünün önünde öldürülmüştü, erken doğum yaptı

Alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen Alper Cin'in eşi kaldırıldığı hastanede erken  doğum yaptı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada Alper Cin hayatını kaybetti. Ardından eşinin yaşadıkları ise yürekleri dağladı. Kocası gözleri önünde vurulan Ebru Cin, yaşadığı şokla eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Alper Cin'in eşi Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Kerem A. ile oğlu Kenan A., oto kiralama iş yerine giderek, iş yeri sahibi Ahmet Cin ve oğlu Alper Cin ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Kenan A., silahla Ahmet Cin'i vurdu. Bu sırada Ahmet Cin'in oğlu Alper Cin'de babasını vuran şahsa ateş etti.

ARAÇTAN SİLAH ALIP TEKRAR ATEŞ ETTİ

Şahıslar araçlarına doğru kaçtı. Araçtan başka silah alan Kerem A., tekrar geri gelerek, Alper Cin'i vurup kaçtı. Bu sırada yan dükkanda bulunan Yaşar A. isimli kişi de mermilerden birinin koluna isabet etmesi neticesinde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlarla hastanelere taşındı.

EŞİNİN ACISINA DAYANAMADI ERKEN DOĞUM YAPTI

Ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Alper Cin ve babası Ahmet Cin geniş güvenlik önlemleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eşinin gözleri önünde vurulan Alper Cin burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, 24 yaşındaki Alper Cin'in eşi Ebru Cin eşinin ölüm acısına dayanamayıp erken doğum yaptı. Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.
 

Anahtar Kelimeler:
BursaInegölCinayet
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