Kocasını kayın pederi ile aldatan kadının itirafları şoke etti





Aile içinde yaşanan akıllara durgunluk veren ilişkinin tüm detaylarının yayınlanması, aile içinde 5 çocuğa milyonlarca izleyicinin önünde DNA testinin yaptırılmasına tepki yağıyor. Ayşegül adlı kadın ile kocası Adnan'ın TV ekranlarındaki 'ihanet' iddiasının ortasında ise kayınpederin adının geçmesi izleyenleri şoke etti.



Ece Üner ile Susma programında eşi ile öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatan Adnan Kızılkaya, çocuklarının DNA testini talep etmişti. Ece Üner'in açıkladığı sonuçlara göre 5 çocuğun da biyolojik babası Adnan Kızılkaya çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia ederek yaşadıklarını anlatmıştı.

DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI

8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak olayı öğrendiğini söyleyen Adnan Kızılkaya, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını da öne sürdü. Adnan Bey'in eşi Ayşegül Hanım ise bu iddiaları doğrulayarak, kayınpederinin kendisine "Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor" söylediğini de eklemişti.

Tüm yaşananlardan sonra Adnan Bey'in talep ettiği 5 çocuğunun DNA sonuçları, Ece Üner tarafından yayında açıklandı. Üner'in açıkladığı sonuçlara göre çiftin 5 çocuğunun biyolojik babası da Adnan Bey çıktı.

ECE ÜNER SAKİNLEŞTİRMEKTE ZORLANDI

Sonuçların açıklanmasının ardından ikili arasındaki tartışmada gerilim tekrar yükselirken Ece Üner'in iki tarafı sakinleştirmek için zorlandığı görüldü.



"5 ÇOCUĞUMUN 2'Sİ BABANDAN"

Konuklardan biri olan Adnan isimli kişi, eşi ve babasının 20 yıldır birlikte olduğunu bu ilişkiyi de 8-9 ay önce ikisini yatakta basarak öğrendiğini söyledi. 5 çocuk babası adam, eşinin kendisine "5 çocuğumun 2'si babandan' dediğini ileri sürerek DNA testi yapılmasını istedi.

"ÇOCUK İDDİASINI EŞİM SÖYLETTİ"

İddiaların odağındaki Ayşegül isimli kadın ise çocuklarının kayınpederinden olmadığını belirterek "2 çocuğum kayınpederim" diyerek ifade vermesi konusunda baskı yaptığını söyledi. Canlı yayında açıklamalarına devam eden kadın, "Eşim babasının mirasından daha fazla pay alabilmek için beni döverek böyle söyletti" dedi. Adnan Bey ise böyle bir şey söylemediğini belirterek "Şahitlerim var getireceğim. Ahiret var yalan söyleme" dedi.

