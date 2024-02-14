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Köfteci Yusuf'un tavanı çöktü, 11 yaralı var 

Türkiye'nin en fazla satış ağına sahip ünlü zincir restoranları arasında yer alan Köfteci Yusuf'ta tavan faciası yaşandı. 11 yaralı var

14 Şubat 2024 Çarşamba 09:23
Köfteci Yusuf'un tavanı çöktü, 11 yaralı var 






Köfteci Yusuf'un tavanı çöktü, 11 yaralı var 



Köfteci Yusuf adlı ünlü zincir restoranın Afyonkarahisar’daki kurulu şubesinin asma tavanının çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-İzmir karayolu Akören beldesi girişinde, Köfteci Yusuf adıyla bilinen ve Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan restoranın asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

MÜŞTERİLER TAVAN PARÇALARININ ALTINDA KALDI

İçerde çok sayıda müşterinin bulunduğu sırada yaşanan göçükte, bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı.

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı.

Can pazarının yaşandığı olayda 7’si hafif 11 kişi yaralandı. Olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı.

Olay yerinden çekilen fotoğraflar ise, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Anahtar Kelimeler:
Köfteci Yusuf
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