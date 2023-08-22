

Köksal Kaçmaz'ın ölümü | MHP'li eski başkanı silahlı saldırı





İstanbul'da silahlı saldırıda MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.



Eyüpsultan'da iş yeri önünde meydana gelen silahlı çatışmada eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz öldü, 2 kişi yaralandı.

Köksal Kaçmaz ile Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki iş yerinin önüne, otomobillerini park etmek isteyenler arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Köksal Kaçmaz ve yanındaki Y.K'ye silahla ateş eden zanlılar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Y.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Olayda bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

Polis, caddeye güvenlik şeridi çekerek iş yeri önünde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Valilik'ten açıklama geldi:

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi'ndeki iş yeri önüne araç park etme meselesinden çıktığı değerlendirilen kavganın silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Kafe sahibi Köksal Kaçmaz ile iş yeri önüne araç park eden şüpheliler Faruk P, T.P, S.A.P. ve Fuat P. arasında yaşanan tartışmada, Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. vurularak ağır yaralandı. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari zanlıyı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Saldırıyı MHP'li İsim Duyurdu

Kaçmaz'a yönelik saldırıyı MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu. Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun."