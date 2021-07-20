Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kol kıran pazarlık | Tam 45 dakika sürdü

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık almak için hayvan pazarına gelen bir vatandaşın çetin pazarlığı tam 45 dakika sürdü. Pazarlık sırasında alıcının kolu çatladı.

20 Temmuz 2021 Salı 07:32
Kol kıran pazarlık | Tam 45 dakika sürdü

Kol kıran pazarlık | Tam 45 dakika sürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı’nda dün kurbanlık almak için pazara gelen Salih Güler (43), Özgür Kahraman’a (28) ait bir boğayı beğendi. 3 gün boyunca boğa için pazarlığa gelen Güler, son pazarlıkta Kahraman ile el sıkıştı. Özgür Kahraman, hayvan için 13 bin 500 TL istedi, Güler ise 12 bin 500 TL teklif etti. Bu sırada Kahraman’ın kolunu sallamaya başlayan Güler, beğendiği boğa için 12 bin 750 TL'ye anlaşmayı sağladı.

Güler’le anlaştıktan yaklaşık 45 dakika sonra sağ kolunda ağrılar başlayan Kahraman, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Burada doktorlar Kahraman’ın kolunun çatladığını tespit ederek, sargıya aldı. Pazarlık anının ve sargılı kolunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Kahraman’ın videosuna, kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Bugün yeniden çadıra gelen Salih Güler, yakın arkadaşlarının aldığı kurbanlık için yine Kahraman ile pazarlık yaptı. Sağ kolu sargılı olan Kahraman, pazarlığı sol kolu ile yaptı. İkili bir kez daha anlaşma sağladı. Pazarlık anları ise ilginç görüntülere sahne oldu.

‘SESLERİ DUYAN KAVGA EDİYORUZ SANDI’

Olayı anlatan Özgür Kahraman,şunlrı ifade ettİ: “3 gün süren bir pazarlığın sonucunda istediği paraya danayla beraber kolumu da aldı. Kolumda çatlak var. Alçıya alınacaktı ama bilerek aldırmadım. Hayvanları yüklemekte sıkıntı oluyor diye. Ankara’ya dönünce detaylı baktıracağım. Daha önce de benzer bir pazarlık yaşamıştım ama bu kadar değildi, orada incinmişti şimdi ise çatladı. Videoyu izledikten sonra pazarlık yaptığım kişi arayıp özür diledi. Ben de ona ‘Tedavi masraflarını hayvan parasının üzerine ekleyeceğim. Yine benim istediğim paraya gelecek’ dedim. O da ‘Canın sağ olsun’ dedi. Ben artık müşterilerden uzak durmaya çalışıyorum. Bu koldan sonra istediği fiyat neyse tamam abi diyorum ve çekiliyorum. Biz pazarlık yaparken sesleri duyan kavga ediyoruz sanıp bakmaya geldi. Kavga olmadığını görünce gülüp kameraya çekmeye başladılar. Pazarlıktan yarım saat sonra kolum ağrımaya başladı. Hastaneye gittim, çatlak var dediler. Kolum sarılı pazara gelince esnaf gülmeye başladı. Sosyal medyadan bu olayı görenler şaşırdı, eş dost herkes aradı.” 

Son Güncelleme: 20.07.2021 07:48
Anahtar Kelimeler:
PazarlıkKurban Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afgan uyruklu istismarcı genç kıza saldırısını anlattı
Afgan uyruklu istismarcı genç kıza saldırısını anlattı
Bodrum'da ünlülerin kaldığı otelde tecavüz şoku
Bodrum'da ünlülerin kaldığı otelde tecavüz şoku
Sahte kadın hakim, gerçek savcı ile evlendi
Sahte kadın hakim, gerçek savcı ile evlendi
Baltalı satırlı saldırı karşısında ne yapacağını şaşırdı
Baltalı satırlı saldırı karşısında ne yapacağını şaşırdı
Alkollü sürücü kadın trafiği kilitledi
Alkollü sürücü kadın trafiği kilitledi
Aysel Öğretme cinayeti| Sevenleri bayrama yasla girecek
Aysel Öğretme cinayeti| Sevenleri bayrama yasla girecek
SAS Holding mağdurlarından 'Tosuncuk gibi' uyarısı
SAS Holding mağdurlarından 'Tosuncuk gibi' uyarısı
Koronavirüs tüneli | Eğlence mekanı için tünel açmışlar
Koronavirüs tüneli | Eğlence mekanı için tünel açmışlar
Kilidini kırarak girdi | Araçta uyuyakalan şüpheliyi polis salıverdi
Kilidini kırarak girdi | Araçta uyuyakalan şüpheliyi polis salıverdi
Ayılar Ovacık'ta Çinli turistlere saldırdı
Ayılar Ovacık'ta Çinli turistlere saldırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim