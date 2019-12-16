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Komşularının evini basan baba oğul gözaltında

Evde gece yarısı ailecek gürültü yapanları uyaran komşularına saldıran baba ve iki oğlu bugün yeniden gözaltında.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:38
Komşularının evini basan baba oğul gözaltında


Komşularının evini basan baba oğul gözaltında


Komşularının gürültü uyarısına sinirlenip evlerini basan baba-oğul ve 3 kişi için hukuki süreç başladı. Polis bugün saldırgan baba ve 2 oğlunu yeniden gözaltına aldı.
 
İstanbul Bakırköy'de alt katta bulunan komşusuna, "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy'de 12 Aralık tarihinde gece saatlerinde akılalmaz bir komşu kavgası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'de oturan İskender Karaduman gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna, "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj attı.


EVİNE GİRİP SALDIRDILAR

Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen ve ismi öğrenilemeyen alt kat komşusu iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı sırada Karaduman'a saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de alt kattan yukarı çıkan 3 kişi Karaduman'ın kapısını yumruklamaya ve tekmelemeye başlıyor. Görüntülerin devamında ise Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açmasıyla 3 kişinin saldırdığı görülüyor. Bu sırada bağırma seslerine çıkan karşı daireden çıkan bir kişi araya girmeye çalışıyor. Kapıya gelen 3 kişi ayırmak için dışarı çıkan karşı daire sahibine de tepki gösteriyor.

SALDIRGAN 3 KİŞİ SERBEST KALDI

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de daire sahibine saldıran alt kat komşu ile iki oğlunu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından alt kattaki komşu ile iki oğlunun serbest bırakıldığı öğrenildi.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile dün gece tekrar gözaltına alındı. 3 şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü ve bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
 

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Ev BasmaBaskınBakırköy
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