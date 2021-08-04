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Konya'da 7 kişinin katili Mehmet Altun yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü cinayetin bir numaralı zanlısı Bozkır kırsalında düzenlenen operasyonla yakalandı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:36
Konya'da 7 kişinin katili Mehmet Altun yakalandı

Konya'da 7 kişinin katili Mehmet Altun yakalandı

Konya’da Dedeoğulları ailesinden yedi kişiyi öldürdüğü güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan firari zanlı Mehmet Altun 6 gün sonra yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen firari zanlı Mehmet Altun'un, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana gelmişti. Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun (33), bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’na (35) ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 14 şahıs gözaltına alındı. Gözaltındaki 14 kişi bugün Konya Adliyesi’ne sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, 30 Temmuz 2021 tarihinde aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, suçun işlenmesinde asli faillik, azmettirme veya yardım etme şüphesi bulunan 14 kişinin olay sonrası gözaltına alındığı hatırlatılarak, “Söz konusu şüpheliler, yasal gözaltı süreleri 3 Ağustos 2021 Salı günü dolması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmişlerdir. Şüphelilerin olayla ilgili ifadelerinin alınmasının ardından atılı suçun işlenmesine asli faillik, azmettirme veya yardım etme kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular ve tutuklama nedenleri yönünden haklarında soruşturma yürütülmesinden hareketle bu aşamada delillerin tam olarak toparlanmamış olması, HTS analizlerinin devam etmesi, kriminal raporlarının tam olarak ikmal edilmemesi ile siber inceleme raporlarında dijital materyallerin incelemesinin devam etmesi, olay günü şüphelilerin bulundukları yerler ile ilgili kamera ve tanık araştırması işlemlerinin devam etmesi, suçun asli faili olup halen hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli ile olan münasebetleri nedeniyle, şüpheliler A.Ç., V.K., Y.Ç., Z.A., A.K., A.K. (1982 doğumlu), İ.K., İ.A, İ.A. (1964 doğumlu) R.Ç. TCK 81/1 maddesi uyarınca ‘Kasten Öldürme’ suçundan dolayı tutuklanma talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 10 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına gönderildi. Şüpheliler M.Ç., İ.Ç., M.G. ve A.K. (2006 doğumlu) hakkında ise yurt dışına çıkmamak ve belirlenen yerlere başvurmak adli kontrol talebi ile sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de bu tedbir talepleri kabul edilerek, Adli Kontrol Kararı verildi” denildi.

Açıklamada, firari şüphelinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Konya Cinayet
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