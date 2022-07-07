Konya'da doktora silahlı saldırı | AKP'li yöneticiden garip tepki



AKP Selçuklu Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İlknur Aktaş, Dr. Ekrem Karakaya’nın görev başında öldürülmesinin ardından sosyal medyadan skandal bir yorumda bulundu.

Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yaşamını yitirdi.

Öte yandan Konya Şehir Hastanesi çalışanları, “Doktora uzanan eller kırılsın” sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı. Poliklinik muayeneleri durduruldu. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Karakaya’nın Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında uğradığı silahlı saldırı ile yaşamını yitirmesinin ardından 2 gün boyunca iş bırakma kararı aldı. En son Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Karakaya’nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.

AKP Selçuklu Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İlknur Aktaş ise, Karakaya’nın katledilmesinin ardından sosyal medyadan skandal bir yorumda bulundu. Doktorların iş bırakmasını eleştiren Aktaş, “Ne kadar protesto yapmaya hazırlarmış, oturun da bir arkadaşınıza ağlayıp üzülün” ifadelerini kullandı.

TTB'DEN KINAMA MESAJI

(TTB)ilekonuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

AKP'li Aktaş'ın açıklamasını kınayan Ökten, "Yıllarca gece gündüz çalışan, okuyan, ülkesine hizmet eden, birçok hastayı sağlığına kavuşturan üstelik bir eşi ve iki çocuğu olan bir meslektaşımız için öncelikle bu kişinin bir başsağlığı mesajı, üzüntülerini bildiren, sağlıkta şiddeti kınayan bir açıklama yayımlaması gerekirdi. Bunları yapmadığı gibi katledilen bir meslektaşımız için yaptığımız açıklamaları, iş bırakmaları bu olayı bir bahane olarak gösteren bu kişiyi kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ökten, "Yıllardır iktidarlarında, sağlıkta ve ülkenin geneline şiddet tohumları, sevgisizlik ektiler. Bunlar duygularını kaybetmişler. Yarattıkları bu ortamın katilleri, meslektaşımızı katletti. Tabii ki protesto edeceğiz. Bizler duygularımızı henüz yitirmedik. Meslektaşımız için tüm Türkiye ağlıyor ve üzülüyor" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

"ARTIK CANIMIZA TAK ETTİ"

Uğur,"Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan canice katliamda kaybettiğimiz arkadaşımız için bugün içimiz kan ağlarken Konya AKP Selçuklu Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İlknur Aktaş'ın yaptığı açıklama sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara sebep olanların apaçık göstergesidir" diye konuştu.

Uğur açıklamasının devamında şöyle konuştu:

Siyasi iktidarın yurttaşı şiddete yönlendiren söz ve söylemleri bugün bir hekim arkadaşımızı daha bizden koparmıştır. Acımız çok büyüktür. Bu yaşanan acının son bulması için, sesimizi duymayanlara sesimizi duyurmak için, bugüne kadar mücadele ettik. bugünden sonra da bütün sağlık meslek örgütleri ile beraber daha da birlik beraberlik içinde haykırmaya devam edeceğiz. Artık canımıza tak etti. AKP'li İlknur Aktaş siz koltuğunuzu korumak için birilerine şirinlik yapmaya çalışsanız da sizin sağlık probleminiz olduğunda sizi tedavi etmek için yine biz burada görevimizin başında olacağız.