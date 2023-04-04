Konya'da kadın cinayeti | Eşini sokak ortasında vurdu
Konya Karatay ilçesinde 33 yaşındaki Yılmaz Gürpe adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu 33 yaşındaki eşi Ebru Gürpe'yi sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.
Ebru Gürpe yaralanırken, Yılmaz Gürpe ise annesinin yanındaki çocuğunu, otomobile bindirip hızla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ebru Gürpe, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Gürpe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
'Yaralama' ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Yılmaz Gürpe, polis ekiplerince, saklandığı Topraklık Caddesi'ndeki evinde, tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.