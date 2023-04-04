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Konya'da kadın cinayeti | Eşini sokak ortasında vurdu

Kadınlara yönelik silahlı saldırıya bir yenisi Konya'da eklendi. Ebru Gürpe adlı genç kadın boşanmaya hazırlandığı eşi tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü.

04 Nisan 2023 Salı 23:39
Konya'da kadın cinayeti | Eşini sokak ortasında vurdu

Konya'da kadın cinayeti | Eşini sokak ortasında vurdu


Konya Karatay ilçesinde 33 yaşındaki Yılmaz Gürpe adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu 33 yaşındaki eşi Ebru Gürpe'yi sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'da bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, bir süre önce memleketi Konya'ya geldi. Gürpe, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'ye çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tabancayla ateş etti.

Ebru Gürpe yaralanırken, Yılmaz Gürpe ise annesinin yanındaki çocuğunu, otomobile bindirip hızla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ebru Gürpe, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Gürpe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

'Yaralama' ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Yılmaz Gürpe, polis ekiplerince, saklandığı Topraklık Caddesi'ndeki evinde, tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

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KonyaCinayetiCinayet
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