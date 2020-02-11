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Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?

Bir kadın cinayetini önlemek isterken elini kana buladığı iddia edilen Kadir Şeker olayında, kanlı olayın kadın kahramın ilk kez konuştu. 

11 Şubat 2020 Salı 16:53
Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?


Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?

Konya'da bıçaklı saldırıda öldürülen Özgür Duran'ın katil zanlısı Kadir Şeker olayında önemli gelişme. Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: Beni dövmüyordu, Kadir'in elinde bıçak vardı, sosyal medyada yazılanlar bizi üzüyor" dedi.

Konya'da Kadir Şeker, sevgilisine şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olay, şimdi "meşru müdafaa mı cinayet mi?" tartışılıyor. Herkesin merakla açıklamalarını beklediği kişi ise, maktulün şiddetine maruz kaldığı iddia edilen Ayşe D. Cinayetin en yakın tanığı olan Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe D. o açıklamayı yaptı: "Özgür beni dövmüyordu, tartışıyorduk. Kadir yanımıza gelirken elinde bıçak vardı. 14 Şubat'ta nikahımız vardı yüzüklerimizi bile aldık taktık. Sosyal medyada yazılanlar bizi çok üzüyor. Bunların hiçbirisini hak etmedi"

Konya'da Kadir Şeker, sevgilisine şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan o cinayetin en yakın tanığı olan Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe D. konuştu. Ayşe D., "Özgür beni dövmüyordu, tartışıyorduk. Kadir yanımıza gelirken elinde bıçak vardı" dedi.

Edinilen bilgilere göre, parkta Özgür Duran tarafından dövüldüğü iddia edilen Ayşe D., bugüne kadar medyaya yansıyan haberlerde olayın tarafsız bir şekilde yansıtılmadığını savundu. Ayşe D., "Özgür'ün 19 suç kaydı varmış. İnsanlar geçmişiyle yargılanamaz, o ne yaptıysa kendisine yaptı, kimseye zarar vermezdi. O akşam beni dövmüyordu, sadece yüksek sesle tartışıyorduk. Birbirimizi çok sevmiştik, bana vurmaya kıyamaz o. Hem dövseydi bende de darp izleri olurdu" dedi.


'KADİR'E 'O BENİM EŞİM SEN GİT' DEDİM'

Tartışmanın evde başladığını, bunun üzerine evden çıkarak ilk defa gittiği parkta oturduğunu söyleyen Ayşe D., ağlayarak Özgür Duran'a mesaj attığını ifade etti. Aralarındaki sorunu çözmek için yanına çağırdığını dile getiren Ayşe D., "Evde kavga ettik, önce Özgür çıktı evden arkasından ben çıktım. Ben yolun karşısında bulunan parka ilk defa gittim. Ağlamaya başladım, Özgür'e mesaj attım. 'Konuşalım sorunu halledelim, gel beni al' dedim. Özgür yanıma geldi, bağırmaya başladı, bulunduğumuz kamelyayı tekmeledi. Bu sırada Kadir Şeker geldi. 'Neden bayanı rahatsız ediyorsun?' dedi. Kadir bizim muhtemelen o an birlikte olduğumuzu tahmin edemedi. Özgür de 'o benim karım' dedi. 'Nikahlı karın mı?' dedi; Özgür de 'evet' dedi. Ben de 'Evet ablacım o benim eşim sen git' dedim" diye konuştu.

'YANIMIZA GELİRKEN ELİNDE SİYAH BİR BIÇAK VARDI'

Ayşe D., Kadir Şeker'in sesleri duyarak yanlarına geldiği sırada elinde siyah bir bıçak olduğunu iddia ederek, "Kadir Şeker ile Özgür arasında yaklaşık bir buçuk metre vardı. Gelirken de elinde siyah bir bıçak vardı. 'Neden bu kadar ağlatıyorsun o zaman' deyince Özgür'le birbirlerine girdiler. Ondan sonra mesafeleri biraz yakınlaştı. Ben Özgür'ü kolundan tutup çekerken birbirlerine vurmaya devam ediyorlardı. Özgür elindeki bıçağı görünce daha çok sinirlendi. Çünkü Özgür'ün elinde hiçbir şey yoktu. İster istemez Özgür de tedirgin oldu" ifadelerini kullandı.

'ONU KALDIRMAK İÇİN EĞİLDİM KANI GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATTIM'

"Özgür'ün aldığı darbeler sonucu bayıldığını düşündüm" diyen Ayşe D, ellerindeki kanı görünce çığlık attığını belirterek, "En son hatırladığım Özgür'ü kolundan tuttuğumda çalıların üstüne düştü. Dengesini kaybettiğini sandım, kalktı bir iki adım attıktan sonra olduğu yere yığıldı. Kadir Şeker de hiçbir şey yokmuş gibi elini kolunu sallaya sallaya gitti. O sırada Özgür'ün bayıldığını düşündüm, kaldırmak için eğildim, ellerim kan içinde kaldı. Kanı görünce çığlık atmaya başladım, ambulans çağırın diye bağırdım" şeklinde konuştu.

'O KÖTÜ BİRİSİ DEĞİLDİ, 14 ŞUBATTA NİKAHIMIZ VARDI'

Sosyal medya üzerinden yazılanların kendilerini çok üzdüğünü aktaran Ayşe D, Özgür Duran'ın kötü birisi olmadığını dile getirerek, şunları söyledi: "O kötü birisi değildi, bana hep iyi davrandı. Her çift arasında olabilecek bir tartışma yaşadık, bana da şiddet uygulamadı" dedi. Ayşe D., "Biz birbirimizi çok sevdik, bana asla zarar vermek istemezdi. 14 Şubat'ta nikahımız vardı yüzüklerimizi bile aldık taktık. Sosyal medyada yazılanlar bizi çok üzüyor. Bunların hiçbirisini hak etmedi. Burada giden bir can var, ben acımı yaşayamıyorum."
 

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Anahtar Kelimeler:
Kadir şekerKonya Cinayet
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