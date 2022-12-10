Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Konya'da lise öğrencisine taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Lise öğrencisini 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle cinsel istismara maruz bırakmışlardı, ifadeleri ortaya çıktı

10 Aralık 2022 Cumartesi 21:43
Konya'da lise öğrencisine taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Konya'da lise öğrencisine taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Türkiye, tarikatta çocuk istismarı skandalını konuşurken Konya'da lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), okulunun müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mandal'ın (35) günlerce cinsel istismara maruz bıraktığı olayda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.


Türkiye, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki H.K.G. isimli kızını 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'evlendirmesini' ve çocuğun uzun yıllar istismara maruz bırakılmasını konuşurken, çocuğa yönelik bir cinsel istismar vakasının daha Konya’da bir lisede yaşandığı ortaya çıktı. 


Okul müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için ''Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız'' diye kandırarak tanıştırdığı, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikâyeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken okul müdürü H.A.'nın “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Mandal bizi de kandırdı” diyerek kendisini savunduğu belirtildi. Diğer okul müdürü A.S.K. de "Ahmet Mandal bizi MİT’çiyim diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.

"MİT DEĞİL DERNEK KARTI"

Okul müdürü H.A.'nın tanıştırmasıyla G.A.’yı günlerce istismara maruz bırakan Ahmet Mandal ifadesinde, "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" iddiasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
KonyaTaciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hobi bahçesinde cinayet | 2 ölü var
Hobi bahçesinde cinayet | 2 ölü var
Tarikatta çocuk istismarı için mahkeme aylar sonra gün verdi
Tarikatta çocuk istismarı için mahkeme aylar sonra gün verdi
Çocuk evliliğine HÜDAPAR'dan akıllar zarar savunma
Çocuk evliliğine HÜDAPAR'dan akıllar zarar savunma
Hiranur Vakfı'nın kaçak binasına İBB'den mühür
Hiranur Vakfı'nın kaçak binasına İBB'den mühür
Uzman çavuş sahte avukat çıktı
Uzman çavuş sahte avukat çıktı
Tarikat içinde skandal evlilik için önemli gelişme
Tarikat içinde skandal evlilik için önemli gelişme
Beyza Sarı'nın ölümü | Cinayet mi? intihar mı?
Beyza Sarı'nın ölümü | Cinayet mi? intihar mı?
Öztürk Yılmaz'a parti merkezinde bıçaklı saldırı
Öztürk Yılmaz'a parti merkezinde bıçaklı saldırı
Tülay Güçevin cinayeti | Ankara'da iki kişi gözaltındı
Tülay Güçevin cinayeti | Ankara'da iki kişi gözaltındı
Atatürk düşmanı Musa Hoca El Kaide teröristi çıktı
Atatürk düşmanı Musa Hoca El Kaide teröristi çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim