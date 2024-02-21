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Konya'da muhtar rezaleti | Birlikte yaşadığı kadının kızını taciz etmiş

Konya Selçuklu ilçesinde bir muhtar birlikte yaşadığı kadınla swinger partilerine katılmış, kızına da cinsel istismarda bulunmuş

21 Şubat 2024 Çarşamba 14:41
Konya'da muhtar rezaleti | Birlikte yaşadığı kadının kızını taciz etmiş






Konya'da muhtar rezaleti | Birlikte yaşadığı kadının kızını taciz etmiş

Konya'da bir muhtarın adının karıştığı rezalet Selçuklu ilçesini karıştırdı. Mahalle muhtarı M.M adlı kız çocuğu şahıs beraber yaşadığı kadının kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çalkalanıyor. Devlet korumasına alınan kız çocuğunun anlattıklarının büyük bölümünü kabul eden muhtar ile talihsiz kızın annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte o haberin detayları;

TELEFONUNDA UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Konya'da birlikte yaşadığı M.A. (48) ile 'swinger' partilerine katılan mahalle muhtarı M.M.'nin (54), kadının şu an 17 yaşındaki olan kızı S.A.'ya 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Cep telefonunda da S. A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastlanan M.M. ve anne M.A. tutuklandı. S.A., devlet koruması altına alındı. Muhtar M.M. ifadesinde, "S.A. ile ilişki yaşadım. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi.

Konya'da birlikte yaşadığı M.A. (48) ile 'swinger' partilerine katılan mahalle muhtarı M.M.'nin (54), kadının şu an 17 yaşındaki olan kızı S.A.'ya 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Cep telefonunda da S. A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastlanan M.M. ve anne M.A. tutuklandı. S.A., devlet koruması altına alındı. Muhtar M.M. ifadesinde, "S.A. ile ilişki yaşadım. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi.


Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı, evli ve 1 kız çocuk babası M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A. geçen pazar günü gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

'ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ'

S.A.'nın Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M.’nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A., ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup, çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum" dedi.

MUHTARDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

S.A., M.M.'nin annesiyle resmi nikahı var mı bilmediğini belirterek, "Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim" dedi.

M.A. ise ifadesinde "M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" derken, muhtar M.M. de ifadesinde fotoğrafları M.A.'nın çektiğini belirterek, "S.A. ile ilişki yaşadım. Onu öpüp, okşadığım doğrudur. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı.
 

Son Güncelleme: 21.02.2024 16:43
Anahtar Kelimeler:
KonyaMuhtar
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