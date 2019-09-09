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Konya'da sapık öğretmene 23 yıl hapis cezası

Kız öğrencilerine sarkıntılık yapan, bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunan 61 yaşındaki öğretmene mahkemeden 23 yıl hapis cezası çıktı.

Konya'da sapık öğretmene 23 yıl hapis cezası

Kız öğrencilerine sarkıntılık yapan, bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunan 61 yaşındaki öğretmene mahkemeden 23 yıl hapis cezası çıktı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:29
Konya'da sapık öğretmene 23 yıl hapis cezası

Sapık öğretmene 23 yıl hapis cezası


Konya'da 2 yıl önce 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrencisini öpüp, taciz ettiği iddiasıyla yargılanan 3 kız babası matematik öğretmeni Orhan A. (61), 5 öğrencisine yönelik 'sarkıntılık' suçundan toplam 23 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Orhan A., 4 öğrencisine yönelik aynı suçtan ise beraat etti

Konya'da taciz ettiği iddiasıyla yargılanan 3 kız babası matematik öğretmeni Orhan A. (61),5 öğrencisine yönelik 'sarkıntılık' suçundan toplam 23 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda, 2017 yılının mayıs ayında 6'ıncı sınıftaki 9 kız öğrenci, rehber öğretmenlerine gidip, matematik öğretmeni Orhan A.'nın kendilerini öpüp, ısırdığı ve elle taciz ettiğini anlattı. Okul yönetiminin, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine Orhan A. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Orhan A., savunmasında öğrencileri öptüğünü ancak kötü niyeti olmadığını ileri sürerek, "Öğrencileri öpüyorum ama bunu kötü niyetle yapmıyorum. Ben bilemedim olayın buralara geleceğini. Yanlış anlaşılacağımı düşünemedim" dedi.

Öğrencileri niçin ısırdığını ise, "Çok az ısırdım. Benim kötü bir niyetim yok. Yanlış anlaşıldım" diye açıkladı. Açığa alınan Orhan A. hakkında Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Bu süreçte Orhan  A. emekli oldu.

'SORU ÇÖZERKEN SARILIP, ÖPÜYORDU'

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada Orhan A., 29 Mayıs günü tutuklandı. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alınan 9 kız öğrenciden biri, "Soru çözdüğümüzde sarılıp, öpüyordu. 'Çok tatlısın' diyordu. Bu davranışları babacan bir tavır olarak düşündüm. Sonra öyle olmadığını anladım" dedi. Bir başka öğrenci de öğretmenin, erkek öğrencilere kötü, kız öğrencilere iyi davrandığını ileri sürerek, ''Çözemediğimiz soruları sorduğumda sarılıp, elini omzuma atarak, taciz ediyordu. Erkek öğrencilere kötü davranırdı'' diye konuştu.

'BENİ 200-300 KERE ÖPMÜŞTÜR'

Tacize uğradığını öne süren kız öğrencilerden biri ise, öğretmenin durduk yerde kendisine sarılarak 'Seni seviyorum' dediğini, sık sık eliyle tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Öğrenci, ''Beni 200-300 kere öpmüştür. Başka arkadaşlarımı da öperken gördüm" diye konuştu.

'SENİ OKULDA BAŞKA, DIŞARIDA BAŞKA SEVİYORUM'

Bir başka öğrencinin "Anlamadığım bir soruyu sorduğumda bana 'her şeyi bırakıp, seni öpeyim' dedi. Birinci dönem 5-6, ikinci dönem 2-3 defa öptü. Bir gün tahtada soru çözdüğüm sırada 'seninle oynaşmak istiyorum' dedi. Ben de 'Git kiminle oynaşıyorsan oynaş' dediğimde bana 'sana küstüm konuşmayacağım' dedi" diye ifade verdiği mağdur çocuklardan biri ise öğretmenin kendilerine "Siz benim meleklerimsiniz" diye hitap ettiğini, "Seni okulda başka, dışarıda başka seviyorum" dediğini söyledi.

'BÖYLE ŞEYLER YAPMADIM, HEPSİ İFTİRA'

Orhan A. hakkında hazırlanan iddianamede her bir çocuk için 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Orhan A., yargılamanın yapıldığı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben böyle şeyler yapmadım. Hepsi iftiradan ibaret. Sınıfta konuşanları tahtaya yaz diye görevlendirdiğim öğrencimden bu görevi geri alınca, öğrenci iftira attı'' dedi.

TAHLİYE EDİLDİ, SAVCI AYRI AYRI CEZA TALEP ETTİ

Davanın 9'uncu duruşmasında Orhan A., tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması dikkate alınarak, tahliye edildi Yargılanmasına tutuksuz devam edilen Orhan A. hakkında 12'inci duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, sanığın 5 çocuğa yönelik zincirleme sarkıntılık suçunu işlediğini bildirerek, ayrı ayrı ceza verilmesini talep etti. 4 öğrencinin sanığın kendilerine karşı sarkıntılık boyutuna ulaşabilecek bir hareketi bulunmadığını söylemeleri nedeniyle de bu öğrenciler yönünden beraat istedi.

5 ÖĞRENCİ İÇİN 23 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

6 Eylül'de görülen karar duruşmasında son savunması sorulan Orhan A. suçlamaları kabul etmediğini, bir öğrencisinin ödev kontrolü görevinden alınmasından sonra öğrencilerin bir araya gelerek, kendisine bu tür ithamlarda bulunduğunu ileri sürerek, beraatini talep etti. Mahkeme, Orhan A.'yı 4 öğrencisine yönelik eylemden dolayı suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat ettirirken, 5 öğrencisine yönelik 'sarkıntılık' suçunun oluştuğu gerekçesiyle 5 kez 4 yıl 8 ay 15 gün olmak üzere toplam 23 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Anahtar Kelimeler:
Konya Sapık öğretmen
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