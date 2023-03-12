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Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde yaşanan onca yolsuzluğu, hırsızlığı, sorumsuzluğu görmezden gelen bir grup, Selin Ciğerci'yi 'Konya'da istemiyoruz' diyerek linç etmeye kalktı.

12 Mart 2023 Pazar 19:45
Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi

Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi


Binlerce kadının öldürülmesine, kamu kurumlarını saran yolsuzluk ve hırsızlık olayları ile kuran kursları ile yurtlarda çocuklara tecavüz ve şiddet olaylarına ses çıkaramayan bir grup kendini bilmez kafayı sosyal medya fenomenlerine taktı. Sosyal medyada örgütlenen grup, Konya'ya açılış için gelen Selin Ciğerci'yi linç etmeye kalktı. Aralarında kadınlarında bulunduğu grubu polis güçlükle engellerken, açılışı yapılan güzellik merkezi de güvenlik nedeniyle kapatıldı.


Selin Ciğerci'nin Konya'da bugün açılışını gerçekleştireceği güzellik merkezinin önünde toplanan bir grup merkezin açılmasına tepki gösterdi. "Konya'dan defol" şeklinde sloganlar atan kalabalık gruba polis müdahale etti.

Sosyal medya fenomeni Ciğerci, kendi adını taşıyan ve birçok ilde merkezi bulunan güzellik salonunun bir şubesinin de Konya’da açılacağını duyurmuştu.


Ciğerci’nin duyurusunun ardından Konya’da yaşayan bir grup, Twitter’da ‘Selin Ciğerci’yi Konya’da istemiyoruz’ diyerek tepki göstermişti.

Konya’da istenmediğine dair paylaşımları gören Ciğerci, bir video yayınlayarak büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Tepkilere karşın bugün Konya’ya giden Ciğerci, bir grubun protestosuyla karşı karşıya kaldı.

SLOGAN ATTILAR

Sosyal medyadan gösterdiği tepkiyi sokağa döken grup, tekbir getirerek “Konya’dan defol” şeklinde sloganlar attı.

Uzun süre tepkilerini sloganlarla devam ettiren grup, daha sonra güzellik merkezine doğru yürümeye kalkınca polis müdahale etti.

Açılış sonrası salon kapatılırken, polisin güvenlik önlemi devam etti.

Anahtar Kelimeler:
KonyaSelin Ciğerci
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