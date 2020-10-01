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Konya'da sevgili cinayeti | Genç kadın gözaltında

Konya'da eşinden boşanan Muradiye K. (29),birlikte yaşadığı sevgilisi Yunus Bozdağ'ı (26), çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdü

01 Ekim 2020 Perşembe 09:08
Konya'da sevgili cinayeti | Genç kadın gözaltında

Konya'da sevgili cinayeti | Genç kadın gözaltında



Korkunç olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokakta meydana geldi. Yunus Bozdağ, sevgilisi Muradiye K. ile 2 ay önce kiraladıkları evde birlikte yaşamaya başladı. Çift, yaklaşık 20 gün önce belirlenemeyen nedenle tartışıp ayrıldı.

Muradiye K.'nın 11 Eylül günü polise şikayeti üzerine Bozdağ hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Muradiye K., iddiaya göre bugün akşam saatlerinde annesi Döndü K. ve kız kardeşi Fatma K. ile birlikte eve gelip eşyalarını topladığı sırada Yunus Bozdağ ile aralarından yeniden tartışma çıktı. 

Muradiye K., evin önüne taşan tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı Bozdağ'ın göğsüne sapladı.

Kanlar içinde kalan Bozdağ, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Bozdağ´ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Muradiye K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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