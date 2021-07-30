Konya'da silahlı saldırı | Aynı aileden 7 kişi öldürüldü



Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası ev ateşe verildi. Aynı ailenin daha önce saldırıya uğradığı, saldırganlardan 5'nin bugün serbest bırakıldığı öğrenildi.

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 7'e yükseldi. Ateşe verilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.

7 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cansız bedenleri bulundu. İki aile arasında 10 yıldır devam eden bir husumetin olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yaşanan olayların etnik ya da siyasi temelli olmadığını ileri sürdü.



SALDIRI SONRASI EV ATEŞE VERİLDİ

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 7'e yükseldi. Ateşe verilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.



10 YILLIK HUSUMET

İddiaya göre Konya Meram'da meydana gelen katliamın 10 yıl önce iki aile arasında 'kedi yavrusu' meselesinden başlayan husumetin devamı olduğu üzerinde durulduğu öğrenildi. Aileler arasında yıllardır süren husumetin geçtiğimiz 12 Mayıs'ta taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerinde her iki aileden 13 kişi yaralanmıştı. Karşılıklı şikâyetlerin ardından ise 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞLARDI

On yıl önce mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelerde Yaşar Dedeoğlu'nun "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını söyleyip şikâyetçi oldu" dediği ortaya çıkmıştı. 12 Mayıs'taki son olayda da yaşamını yitiren Serap Dedeoğlu "Arife günü ailemle evde otururken bahçemize torpil atıldı. Bu sırada komşularımız olan kişilerle aramızda kavga çıktı" şeklinde ifade vermişti. Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan karşı aileden A.K. ise "Bahçede amcaoğlum ile sigara içerken komşumuz Barış Dedeoğlu gözümüze ışık tuttu ve küfürlü sözler söyledi. Ne olduğunu anlayamadan ailecek demir sopalarla saldırıp bayılacak duruma gelinceye kadar dövdüler. Havaya tüfekle 4 el ateş ettiler" şeklinde beyanda bulunmuştu.

VALİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Konya Valisi Vahdettin Özkan, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "30.07.2021 günü saat 19:00 sularında Meram ilçemizde meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum.

Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir."

"KÜRT-TÜRK ÇATIŞMASI GİBİ GÖSTERENLERE PRİM VERMEYİZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Meram ilçemizde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 hemşehrimizi kaybettik. Acımız büyük. Bilgi kirliliği ile olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere pirim vermeyiz. 7 canın acısını tüm şehir yaşıyoruz. Allah rahmet etsin.” İfadelerini kullandı.