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Konya'da şehir merkezinde katliam gibi kaza, 7 ölü var

Konya merkezde Karatay'da bulunan Şekerciler Alt Geçidi'nde meydana gelen ve iki aracın karıştığı feci kazada biri çocuk 7 kişinin hayatını kaybetti..

Konya'da şehir merkezinde katliam gibi kaza, 7 ölü var

Konya merkezde Karatay'da bulunan Şekerciler Alt Geçidi'nde meydana gelen ve iki aracın karıştığı feci kazada biri çocuk 7 kişinin hayatını kaybetti..

21 Temmuz 2019 Pazar 01:03
Konya'da şehir merkezinde katliam gibi kaza, 7 ölü var

Konya'da katliam gibi kaza, şehir içinde koç gibi çarpıştılar

Konya geceye merkez Karatay ilçesinde meydana gelen faciayla girdi. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişinin can verdiği kazada, araçlardan birinin ters şeride girmesinin neden olduğu bildiriliyor. Asker konvoyunun neden olduğu kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapatıldı. 


Edinilen ilk bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası Şekerciler alt geçidinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ailelerine teslim edilmek üzere morga kaldırıldı.

42 ACM 965 plakalı otomobilde bulunan Hakan Yel, Muhammed Emin Gül ile kimliği belirlenemeyen 2'si kadın 3 kişi ile diğer sürücü Muammer Can ve eşi Memduha Can yaralandı.

AŞIRI HIZLA KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 42 GF 252 plakalı araçla 42 ACM 965 plakalı araç aşırı hız ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şerite geçti. 

Karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpışan iki araç içerisinde bulunan toplam 7 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ancak kaza anında vatandaşlar hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. 

Kaza sonrasında araçta sıkışan ve hayatını kaybeden vatandaşları itfaiye ekipleri yoğun uğraşlarla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 
 

Son Güncelleme: 21.07.2019 05:39
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