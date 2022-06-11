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Köpek yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi can verdi

İzmir Bayraklı'da köpek yüzünden çıkan tartışmada aynı aileden 3 kişi silahla vurularak öldürüldü. Polis katil zanlısını yakaladı, sorgusu sürüyorb

11 Haziran 2022 Cumartesi 22:18
Köpek yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi can verdi

Köpek yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi can verdi


İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ali İhsan K. (62), köpek beslediği için kavga ettiği komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü’yü (37) tabancayla vurarak öldürdü. Olay anı, cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Olay, dün akşam saat 16.00 sıralarında Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Ali İhsan K., 4 gün önce evinin bahçesinde köpek besleyen komşusu Yahya Köşek’e, "Parka giderken torunlarım köpekten korkuyor" diyerek tepki gösterdi.

Köşek’in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce tabancasını çıkaran Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

‘OLAY TAMAMEN KÖPEK YÜZÜNDEN’

Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor, küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam tabancasını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi.

Bir diğer görgü tanığı Nihal Sarızeybek ise mahalleye annesini ziyaret etmek için geldiğini belirtip, "Arka arkaya silah sesleri duyduk, hepimiz çok korktuk" dedi.

SALDIRI ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
KöpekTartışma
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