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Köprü yolunda lüks araç kül oldu, 2 genç kadın zor kurtuldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş Bağlantı Yolunda lüks araç alev alev yandı. Sürücü ve arkadaşı kendini dışarı atarak kurtardı. Tuana Sert ve Hatice Uygur adlı iki genç kadın yangından güçlükle kurtuldu.

09 Haziran 2021 Çarşamba 22:09
Köprü yolunda lüks araç kül oldu, 2 genç kadın zor kurtuldu

Köprü yolunda lüks araç kül oldu, 2 genç kadın zor kurtuldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş Bağlantı Yolunda lüks araç alev alev yandı. Sürücü ve arkadaşı kendini dışarı atarak kurtardı. Yangın nedeniyle, Beşiktaş Bağlantı Yolu bir süre trafiğe kapandı. Lüks araçtaki kadınlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiyenin anında müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale gelirken, köprüye gidiş istikametinde trafik tıkanma noktasına geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Lüks bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş bağlantı yolunda alev alev yanmaya başladı. Sürücü ve arkadaşı yanan araçtan kendini zor atarak kurtardı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş Bağlantı Yolunda saat 14.30 sıralarında Tuana Sert'in kullandığı otomobilin ön bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Otomobilin içine duman dolmaya başlayınca Sert, otomobili yol kenarına çekerek arkadaşı ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Otomobili yanan sürücüsü Tuana Sert "Aracın ön tarafından duman gelmeye başlayınca kontağı kapatarak dışarıya çıktık. Yerlere yağ dökülmüş hiç fark etmedik. Zaten çok çabuk yandı. Zaten motor uyarısı verdi. Biz hemen dışarı çıktık. Ben araçtan çantamı alabildim ama arkadaşım alamadı" dedi.

ARAÇTAN ÇANTASINI ZOR ALDI


Hatice Uygur "Çok korkutucuydu. Bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Duman çıkınca kendimizi dışarı attık. Kötü bir koku geliyordu. Aşağıya inince araçtan alevler çıktı. Bir şey olur diye korktum. Bir şey olur diye arkadaşımla geriye doğru koştuk" diye konuştu. 

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Köprü YoluLüks Araç Yangını
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