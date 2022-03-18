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Korkuluk hırsızını sosyal medya yakalattı

İstanbul Ümraniye'de yanından geçenlere aldırış etmenden apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

18 Mart 2022 Cuma 18:35
Korkuluk hırsızını sosyal medya yakalattı


Korkuluk hırsızını sosyal medya yakalattı



Sosyal medyada yayınlanan ilginç hırsızlık görüntüsü vatandaşları hayrete düşürdü. Polis ekipleri Ümraniye'de evlerin merdivenlerinde bulunan merdiven korkuluklarını çalan hırsız kamera kayıtları incelenerek yakalandı. Şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde korkulukları sökerek çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 

Çakmak ve Atakent bölgelerinde apartman korkulukları ve bahçe demir kapılarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İncelemeler sonucu 4 ayrı hırsızlık olayının faili E.Ç.(37) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında, hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda kaydının olduğu, ayrıca Ümraniye Dudullu bölgesinde meydana gelen 3 adet hırsızlık suçunun daha faili olduğu tespit edildi.


"Açıktan Hırsızlık" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntülerde, şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde apartmanın demir korkuluklarını sökerek çaldığı görülüyor.

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Korkuluk HırsızıPolisHırsız
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