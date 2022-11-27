Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Korner direği ile kaleciye saldırı, karşılaşmayı iptal ettirdi

İzmir derbisinde Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan bir taraftar korner direğini alarak Altay Kalecisi Özcan'a saldırdı. Çirkin saldırı yüzünden maç ertelendi

27 Kasım 2022 Pazar 20:20
Korner direği ile kaleciye saldırı, karşılaşmayı iptal ettirdi

Korner direği ile kaleciye saldırı, karşılaşmayı iptal ettirdi


Ege Bölgesi'nin iki ezeli rakibi Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi yarıda kaldı. Sahaya giren bir taraftar korner direğiyle Altay kaleci Ozan’a saldırdı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynana Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı. 

Karşılaşmanın ilk yarısında 23'ncü dakikada Altay tribünlerinden atılan fişekler nedeniyle iki taraftar yaralandı. Sahaya giren ambulanslar yaralanan taraftarlara müdahale ederken Göztepe tribünlerinden sahaya giren bir taraftar korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

Ozan'ın kafasına iki kere vuran taraftar emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi.

Olaylar sonrası iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.

Daha sonra alınan kararlar mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
AltayGöztepeDerbi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenaze aracını kullanmışlar | Tabutlarda esrar taşımışlar
Cenaze aracını kullanmışlar | Tabutlarda esrar taşımışlar
Sahte Doktor Skandalı | Ayşe Özkiraz ameliyata girmiş
Sahte Doktor Skandalı | Ayşe Özkiraz ameliyata girmiş
Depremin ardından Düzce'de hırsızlar ortaya çıktı
Depremin ardından Düzce'de hırsızlar ortaya çıktı
Savcıdan meslektaşına taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Savcıdan meslektaşına taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Suriyeli'nin cin çıkarma oyunu cinayetle bitti
Suriyeli'nin cin çıkarma oyunu cinayetle bitti
Karkamış'a roket saldırısı düzenlendi, 2 can kaybı var
Karkamış'a roket saldırısı düzenlendi, 2 can kaybı var
Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı, 3 ölü var
Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı, 3 ölü var
Terör örgütü Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketle saldırdı
Terör örgütü Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketle saldırdı
15 yaşındaki kız çocuğuna şantaj, pahalıya patladı
15 yaşındaki kız çocuğuna şantaj, pahalıya patladı
Taksim Saldırısı | 2 terörist daha tutuklandı
Taksim Saldırısı | 2 terörist daha tutuklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim