Korner direği ile kaleciye saldırı, karşılaşmayı iptal ettirdi
Ege Bölgesi'nin iki ezeli rakibi Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi yarıda kaldı. Sahaya giren bir taraftar korner direğiyle Altay kaleci Ozan’a saldırdı.
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynana Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı.
Ozan'ın kafasına iki kere vuran taraftar emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi.
Olaylar sonrası iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.
Daha sonra alınan kararlar mücadele ileri bir tarihe ertelendi.