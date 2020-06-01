Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar

İstanbul'da aralarında Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da bulunduğu bazı önemli isimleri arayarak bir belediye adına koronavirüs yardımı toplayan dolandırıcılar yakalandı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 13:52
Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar

Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, gündemi takip eden dolandırıcıların boş durmadığı ortaya çıktı aralarında Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi arayarak kendisini İstanbul'da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan dolandırıcıların para topladığı bilgisine ulaşan polis, üç kişiyi yakalandı. Korona virüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle 40 bin TL dolandırılmasının ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatılmış, olayın iki şüphelisi yakalanmıştı. Şüphelilerden Abdulvahap B. (36) tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli Fatih Y. (39)’ye ise ev hapsi verilmişti.

BİR ŞÜPHELİ EVDE GÖZALTINA ALINDI

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışmalarını sürdüren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 22 Mayıs günü Kocaeli Hacıhalil Mahallesi Kızılay Caddesinde bir eve düzenledikleri operasyonla olayın diğer şüphelisi Barış Ö.’yü de yakalayarak gözaltına aldı.

2'Sİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ YAKALANDI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Barış Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarla, Albayrak’ın dolandırılması olayıyla ilgili yakalanan kişi sayısı 3, tutuklu kişi sayısı ise 2’ye yükselmiş oldu.

Son Güncelleme: 01.06.2020 15:15
Anahtar Kelimeler:
KoronaDolandırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis katili dilinin altında jilet saklamış | O alçak tutuklandı
Polis katili dilinin altında jilet saklamış | O alçak tutuklandı
Konya'da vahşi cinayet | Üniversiteli genci döve döve katlettiler
Konya'da vahşi cinayet | Üniversiteli genci döve döve katlettiler
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı Konya'da yakalandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı Konya'da yakalandı
Kız kaçırma davasında katliam, 5 ölü var
Kız kaçırma davasında katliam, 5 ölü var
Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu
Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Balık restoranında yangın, çalışanlar gazetecilere saldırdı
Balık restoranında yangın, çalışanlar gazetecilere saldırdı
Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli ölümü | Polis olay yerinde delil aradı
Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli ölümü | Polis olay yerinde delil aradı
Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişme | Katilini şikayet etmiş
Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişme | Katilini şikayet etmiş
Karantinada uyuşturucu alemi yaparken can verdi
Karantinada uyuşturucu alemi yaparken can verdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim