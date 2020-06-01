Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, gündemi takip eden dolandırıcıların boş durmadığı ortaya çıktı aralarında Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi arayarak kendisini İstanbul'da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan dolandırıcıların para topladığı bilgisine ulaşan polis, üç kişiyi yakalandı. Korona virüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle 40 bin TL dolandırılmasının ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatılmış, olayın iki şüphelisi yakalanmıştı. Şüphelilerden Abdulvahap B. (36) tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli Fatih Y. (39)’ye ise ev hapsi verilmişti.

BİR ŞÜPHELİ EVDE GÖZALTINA ALINDI

2'Sİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ YAKALANDI

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışmalarını sürdüren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 22 Mayıs günü Kocaeli Hacıhalil Mahallesi Kızılay Caddesinde bir eve düzenledikleri operasyonla olayın diğer şüphelisi Barış Ö.’yü de yakalayarak gözaltına aldı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Barış Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarla, Albayrak’ın dolandırılması olayıyla ilgili yakalanan kişi sayısı 3, tutuklu kişi sayısı ise 2’ye yükselmiş oldu.