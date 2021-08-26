Koronavirüs için daha beteri | Covid-22 varyantına dikkat



Son iki yıl içerisinde 4 milyon 483 bin kişinin ölümüne neden olan ve halen 24 milyondan fazla insanın aktif olarak görülen koronavirüs salgınında daha ölümcül varyant uyarısı geldi. İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy, 'Covid-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta varyantından daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla boğuşan dünyanın tüylerini diken diken eden yeni bir açıklama geldi.

The Sun'da yer alan habere göre İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan İmmünolog Prof. Dr. Sai Reddy, 2022'de "büyük bir risk" oluşturabilecek yeni bir varyantın ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Reddy, daha güçlü bir varyantın ortaya çıkmasının "kaçınılmaz" olduğunu belirterek, "Söz konusu varyant için şimdiden hazırlanmalıyız" dedi.

Reddy, 'Covid-22' adını verdiği varyantla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir varyant ortaya çıkarsa, bunu mümkün olduğunca erken tespit etmeli ve aşı üreticilerinin aşıyı hızla yeni varyantı kapsayacak şekilde uyarlamasını sağlamalıyız."

İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan bilim insanları geçtiğimiz haftalarda şu an dolaşımda olan Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda; yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer almıştı.

