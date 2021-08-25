Koronavirüs'ten ölen hastane yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son günlerde yeniden tırmanışta. Mersin'de koronavirüs yüzünden 24 gündür yoğun bakımda tutulan bir hastanın ölümünün ardından yakınları hastanede önüne gelene saldırdı.

Mersin'de hayatını kaybeden Covid-19 hastasının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Bir doktor ve iki hemşireyi yaralayan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.



Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Covid-19 hastası H.Ç'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti.

Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve iki hemşireyi dövdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sağlık çalışanlarına saldırı, hastanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, hastane içindeki H.Ç'nin yakınlarının, dışarıda bekleyen kadın doktorun yanına geldiği yer alıyor.

Burada bir süre konuştukları doktora şiddet uygulayan saldırganlar, hastane personeli ve polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılıyor.

Kayıtlarda, arbede anında diğer sağlık personellerine de müdahalede bulunan saldırganların, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılan kadın doktorun peşinden koştuğu görülüyor.