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Koronavirüs vakaları 4 gündür 22 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 22 bin 332 yeni vaka, 79 can kaybı tespit edildi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:42
Koronavirüs vakaları 4 gündür 22 binin üzerinde

Koronavirüs vakaları 4 gündür 22 binin üzerinde


Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden açıkladı. Türkiye'de 4 gündür 22 binin üzerinde seyreden vaka sayıları son 24 saatte 22 bin 332 oldu. Can kaybı ise 79.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" dedi. 


30 TEMMUZ CUMA

Vaka sayısı 22 bin 82  can kaybı 69

29 TEMMUZ PERŞEMBE

Vaka sayısı 22 bin 161 can kaybı 60

28 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Vaka sayısı 22 bin 291 can kaybı 76 

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Son Güncelleme: 31.07.2021 21:37
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVakalar
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