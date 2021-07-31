Koronavirüs vakaları 4 gündür 22 binin üzerinde
Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden açıkladı. Türkiye'de 4 gündür 22 binin üzerinde seyreden vaka sayıları son 24 saatte 22 bin 332 oldu. Can kaybı ise 79.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" dedi.
30 TEMMUZ CUMA
29 TEMMUZ PERŞEMBE
Vaka sayısı 22 bin 161 can kaybı 60
28 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Vaka sayısı 22 bin 291 can kaybı 76