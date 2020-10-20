Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Koronavirüs yuva yıktı | 'Onunla ağız ağıza mı geldin?'

6 aylık hamile İfaket B. ile işyerindeki bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşi Volkan B., "Çocukla ağız ağıza mı geldin" deyip bitmek bilmeyen hakaretlere başladı. Erken doğum yapan karısının eline iki mermi tutuşturan koca tutuklandı.

20 Ekim 2020 Salı 09:44
Koronavirüs yuva yıktı | 'Onunla ağız ağıza mı geldin?'

Koronavirüs yuva yıktı | 'Onunla ağız ağıza mı geldin?'


İstanbul'da sözde kıskançlık krizi geçiren kocanın, hamile eşine yaşattıkları bu kadarına da "pes" dedirtti. Özel bir şirkette çalışan 6 aylık hamile İ. B., koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle esnek çalışma saati kapsamında mesai yapıyordu. Genç kadının işyerindeki bir erkek çalışanda Covid-19  test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine diğer çalışanlar için test yaptırma kararı alındı. Test sonuçları belli oldu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, sadece İ. B.'nin testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan İ. B.'nin hayatı o günden sonra kabusa döndü.

İddiaya göre eşi Volkan B., "Neden diğer arkadaşının negatif, senin pozitif çıktı. O çocukla ağız ağıza mı geldin? Ne yaptın da böyle pozitif çıktı?" şeklinde ağır ithamlarda bulundu.

Sözde kıskançlık krizine girerek eşinin telefonunu incelemeye kalkışan Volkan B., "Sana güvenmiyorum, seni öldüreceğim" tehdidinde bulundu. Günlerce devam eden kıskançlık krizleri nedeniyle genç kadının doğum sancıları erken başladı. 23 Eylül'de de Şişli'deki bir hastanede doğum yaptı.

Doğumdan sonra bebekle birlikte serviste olan karısının yanına giden Volkan B., "Seni benden her gün ayırdılar. Seni benden ayıranların Allah belasını versin" diyerek elindeki iki mermiyi karısının avucuna sıkıştırdı ve "Bunları sakla, seninle görüşeceğiz" dedi.

2.5 YIL HAPİS İSTENDİ

Korkuya kapılan genç kadın, eşinden şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca soruşturma başlatıldı.

İfadesi alınan Volkan B. eşini tehdit etmediğini, sadece iş yerindeki bir erkek ve eşinde Covid-19 çıktığı için tartıştıklarını ve hastaneye gittiğinde alkol aldığını, elinde tespih niyetine stres amaçlı iki adet dolu fişek olduğunu, amacının korkutmak olmadığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Volkan B. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istendi.

Anahtar Kelimeler:
KoronvirüsBoşanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tacizci berat etti, mağdur ailenin önünde davul çalmakla tehdit etti
Tacizci berat etti, mağdur ailenin önünde davul çalmakla tehdit etti
Dolandırıcılık çetesi lideri ormanda yakalandı
Dolandırıcılık çetesi lideri ormanda yakalandı
Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü
Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü
Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu
Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar
Denize düşen kadın rezalet çıkardı
Denize düşen kadın rezalet çıkardı
Sigara tiryakisi linçten döndü | Kundakçı sandıları hastanelik ettiler
Sigara tiryakisi linçten döndü | Kundakçı sandıları hastanelik ettiler
Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar
Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar
Genç kız evden kaçınca iğrenç olay ortaya çıktı
Genç kız evden kaçınca iğrenç olay ortaya çıktı
Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu
Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim