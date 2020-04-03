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Koronavirüslü şahıs, hastaneden kaçtı, polis peşine düştü

Türkiye'de koronovirüse karşı verilen amansız mücadelede, vatandaşların duyarsızlığı yetkilileri zor durumda bırakıyor. 

03 Nisan 2020 Cuma 19:01
Koronavirüslü şahıs, hastaneden kaçtı, polis peşine düştü

Koronavirüslü şahıs, hastaneden kaçtı, polis peşine düştü

Koronavirüslü olduğu için hastanede tedavi altına alınan yabancı uyruklu bir kişi kaçarak, çalıştığı inşaata kendini kilitledi. Polis güçlükle yakaladı.


İstanbul Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kaçan yabancı uyruklu şahıs çalıştığı inşaata geldi. Polis ekiplerinin sağlık ekipleri gelene kadar inşaattan çıkmaması yönündeki ikazlarına sinirlenen şahıs yeniden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri yabancı uyruklu şahsı inşaata kilitledi.

Olay, Beyoğlu Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu 5 kişi yeni tip korona virüs şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre şahıslardan bir tanesi hastaneden kaçarak yeniden çalıştığı inşaata geldi. 55-60 yaşlarındaki erkek şahısı inşaatta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İnşaata gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


KAÇMAYA ÇALIŞTI POLİS EKİPLERİ İNŞAATI KİLİTLEDİ

Polis ekipleri şahsa şahsa inşaattan çıkmaması yönünde ikazda bulundu. Polis ekiplerinin kendisini ikaz etmesine sinirlenen şahıs bağırmaya başladı. Bağırarak polis ekiplerinin üzerine yürüyen şahıs inşaattan çıkmak istedi. Şahsın inşaattan çıkmasına izin vermeyen ekipler yeniden ikazda bulundu.

Ekipleri dinlemeyen şahıs kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri dış cephesinin yapımı bitmiş ve kapısı takılmış olan inşaatın kapısını kilitledi. Kısa süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi. Şahsı inşaattan çıkaran polis ekipleri ambulansa bindirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Yabancı uyruklu şahıs yeniden hastaneye götürüldü.

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