Koronavirüsü hiçe saydılar | Sokakta düğüne 6 bin TL ceza



Mutasyonlu yeni koronavirüs için uzmanlar vatandaşların daha çok duyarlı olması için uyarılarını sıklaştırırken, sorumsuz kişilerin duyarsızlığı görenleri çileden çıkardı.

Bursa'da koronavirüs salgınını hiçe sayıp, sokak üzerinde düzenlenen düğününe yüzlerce kişi katıldı. Pes dedirten düğün, polis ekiplerinin baskınıyla sonlandı. Düğünde, gelin ve damadın yakınlarına 6 bin 300 TL para cezası uygulandı

Polis ekiplerinin gelmesiyle yüzlerce kişi ara sokaklara kaçarken, gelinin ve damadın yakınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Gelin ve damadın ailesine genelge kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uymamak suçundan toplamda 6 bin 300 TL para cezası uygulandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntüler, büyük tepki topladı.

Bursa'da koronavirüs salgını hiçe sayıp sokak üzerinde gerçekleştirilen düğün, polis baskınıyla sonlandı. Gelin ve damadın yakınlarına para cezası uygulandı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak üzerine bulunan yeşillik bir alanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs salgınına ve genelgeye uymayan vatandaşlar, sokak üzerinde düğün merasimi düzenledi. Yüzlerce kişinin davetli olduğu eğlencede, sosyal mesafe ve pandemi kuralları unutulurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi.