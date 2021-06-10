

Korsan Biontech aşısı satarken yakalandı

Nereden geldiği belli olmayan koronavirüs aşılarını Şişli'de satmaya çalışan K.D. adlı kişi polis ekipleri tarafından sorguya alındı. Hem güvenlik yetkilileri hem de uzmanlar Türkiye genelinde aşı sıkıntısı yaşanmadığını, hastanalerde ücretsiz aşı olunabileceğini belirterek kimliği belirsiz kişilerin para tuzağına düşülmemesi gerektiği konusunda uyardı.



İstanbul Şişli'de elindeki poşetin içinden 6 adet koronavirüs aşısı çıkan K.D. ile bu aşılardan 3 tane satın almak isteyen M.Ş. gözaltına alındı.

Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 21.45'te polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.D.'yi (39) durdurdu.

K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde hastanelerde aşı olarak koronavirüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccine" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi.

K.D. gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi.

Bu arada aşıların kaynağı polis ekipleri tarafından araştırılıyor. Koruyucu özelliğini kaybeden aşıların uzun süre dışarıda kalmış olabileceğini ifade ediliyor.