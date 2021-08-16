Kredi çetesine 6 ilde operasyon, 18 gözaltı var
Kredi çıkarma vaadiyle internet bankacılığını kullanarak 90 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu yolla insanların bankaya borçlandırılarak mağdur edildiği belirlendi.
8 EYLEMDE 90 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ
Yapılan çalışmalar neticesinde 5 şüpheliye ve 5 GSM hattına yönelik teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen 8 eylemde toplamda 90 bin TL dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazanç olduğu belirlendi. Eylemleri gerçekleştiren toplam 18 şüpheli hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Eskişehir'de eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan alınan şüphelilerden bir adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.