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Kredi vermeyen banka şubesini basan gençten silahlı tehdit

Henüz 25 yaşındaki R.U. adlı genç elinde silahla kendisine 80 TL kredi vermeyen banka şubesini basarak ölümle tehdit etti..

Kredi vermeyen banka şubesini basan gençten silahlı tehdit

Henüz 25 yaşındaki R.U. adlı genç elinde silahla kendisine 80 TL kredi vermeyen banka şubesini basarak ölümle tehdit etti..

15 Ekim 2019 Salı 15:17
Kredi vermeyen banka şubesini basan gençten silahlı tehdit

Kredi vermeyen banka şubesini basan gençten silahlı tehdit


Piyasaya 80 bin TL borcu olan Ardeşenli gencin bir bankadan kredi talebine olumsuz cevap verilince ortalık karıştı. Elinde silahla bankayı basan R.U. adlı genç banka çalışanlarını ölümle tehdit edince duruma polis el koydu. Güçlükle ikna edilen silahlı genç gözaltına alındı.
Akıllara durgunluk veren olay Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana geldi. 80 bin liralık borcunu ödemek için başvuruda bulunduğu banka şubesinde kredi talebi reddedilince onaylatmak için silahla bankayı bastı.

Henüz 25 yaşında olduğu öğrenilen R.U., altın borcunu ödemek için bir bankaya kredi başvurusunda bulundu. Kredisi reddedilen R.U. bu kez eline aldığı silahla kredisini onaylatmak istedi.

HEM SİZİ HEM DE KENDİMİ VURURUM

Belinden çıkarttığı tabanca ile “80 bin lira borcum var. Krediyi onaylayıp, bu parayı bana havale edeceksiniz. Borcu ödeyeceğim. Yoksa hem sizi hem kendimi vururum” diye bağırdı. Banka görevliler tarafından hemen boşaltılırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek hiç kimse bankaya yanaştırılmadı. Daha sonra polisin yoğun çabaları üzerine ikna edilen R.U. gözaltına alındı.

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