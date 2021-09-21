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Kripto para üreten 73 cihaza el konuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kripto para hakkındaki açıklamasının hemen ardından İstanbul Polisi, coin üreten çok sayıda cihazın bulunduğu iş yerine operasyon düzenledi

21 Eylül 2021 Salı 11:08
Kripto para üreten 73 cihaza el konuldu


Kripto para üreten 73 cihaza el konuldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tahmin edilen piyasa değeri 580 bin lirayı bulan 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.

İstanbul’da polis ekipleri Fatih’teki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı.


Depoya dün düzenlenen operasyonda, masalardaki metal tezgahlara kurulmuş 73 elektronik cihaz ele geçirildi.

Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 580 bin lira civarında olduğu ifade edilen cihazlara el konulurken, olayla bağlantılı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaCoin
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