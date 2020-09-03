

Kuaförde boşanma katliamı, 3 ölü var

İzmir'de, boşanma aşamasındaki astsubay Köksal Doğru, kuaför dükkanı işleten eşinin işyerinde katliam yaptı. Doğru, işyeri önünde tartıştığı eşi Handan Doğru ile işyerine malzeme getiren Alper Rapuroğlu'nu tabanca ile öldürüp, işyeri çalışanı Gizem Önal'ı da yaraladıktan sonra intihar etti



İzmir'in Gaziemir ilçesinde, dün akşam saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde insanın kanını donduran bir katliam meydana geldi. İddiaya göre, astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasını art arda ateşleyerek katliam yaptı.

DÜKKAN KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksal Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile işyerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper Rapuroğlu'na isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksal Doğru'nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Önal, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

