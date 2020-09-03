Kuaförde boşanma katliamı, 3 ölü var
İzmir'de, boşanma aşamasındaki astsubay Köksal Doğru, kuaför dükkanı işleten eşinin işyerinde katliam yaptı. Doğru, işyeri önünde tartıştığı eşi Handan Doğru ile işyerine malzeme getiren Alper Rapuroğlu'nu tabanca ile öldürüp, işyeri çalışanı Gizem Önal'ı da yaraladıktan sonra intihar etti
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, dün akşam saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde insanın kanını donduran bir katliam meydana geldi. İddiaya göre, astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasını art arda ateşleyerek katliam yaptı.
DÜKKAN KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksal Doğru'nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Önal, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.