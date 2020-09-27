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Kübra Boyraz'ın ölümü | Doktor teslim oldu, tutuklandı

Bir güzellik merkezinde botoks operasyonu sonrası hayatını kaybeden Kübra Boyraz adlı genç kadının ölümüne neden olan doktor Erdal B. teslim oldu.

27 Eylül 2020 Pazar 21:50
Kübra Boyraz'ın ölümü | Doktor teslim oldu, tutuklandı

Kübra Boyraz'ın ölümü | Doktor teslim oldu, tutuklandı


Güzellik uğruna bir estetik merkezde botoks işlemi yaptıran ve  daha sonra hayatını kay.eden Kübra Boyraz'ın ölümüne neden olan doktor hakkında önemli gelişme. İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, geçirdiği botoks operasyonu sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve İzmir’de teslim olan pratisyen doktor, çıkarıldığı mahkemede, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadenin ardından tutuklandı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir rezidans dairesinde yaşanmıştı. Kübra Boyraz (38) botoks yaptırdıktan sonra sözde klinikte fenalaşmış, klinik çalışanları tarafından evine bırakılmıştı.

GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ SERBEST

Edinilen bilgilere göre Boyraz, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olaya karıştığı belirtilen şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Erdal D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan doktor Öner Ö., avukatıyla birlikte Karşıyaka Merkez Polis Amirliğine giderek polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Öner Ö.'nün, adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Öner Ö., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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