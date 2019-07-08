Küçük kız çocuğunu kullanarak tuzak kuran şebeke çökertildi..



İğrenç olayı araştıran deneyimli polisleri bile hayrete düşündüren aile çetesinin, 14 yaşındaki küçük kızlarını şantaj aracı olarak kullanarak, milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Kendilerini Bartın’da yaşadığı izlenimini veren ve 14 yaşındaki küçük kızlarını kullanarak şantaj yoluyla para toplayan aile boyu şebekenin yöntemi mide bulandıracak cinsten. Bartın’da yaşayan iş insanı Z.A., 'sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ismini S.Ç. olarak bildiği bir kişinin kendisini tuzağa düşürdüğünü ve bu kişilere 1 milyon 287 bin 642 lira para gönderdiğini iddia ederek, şikâyetçi oldu. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda kendisini S.Ç. olarak tanıtan kadının gerçek isminin M.Ö. olduğu ve Ankara’da yaşadığını tespit etti.

KÜÇÜK KIZINI ŞANTAJ İÇİN KULLANMIŞ

Yürütülen soruşturmada, M.Ö. isimli kadının henüz 14 yaşında olan kızını sosyal medya üzerinde zengin erkeklerle yazıştırdığı, ağına düşürdükleri erkeklere müstehcen resim gönderip resim istedikleri belirlendi. Bu görüşmeler sırasında anne M.Ö. sanki küçük kızı ile iş insanlarını yakalamış gibi yapıp savcılığa şikâyet edeceğini söyleyerek para istediği belirlendi. Zanlıların aynı yöntemle Mersin’de bulunan bir kişiden de 518 bin lira para aldıkları belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Cinsel tacizli şantaj çetesine yönelik Ankara, Elazığ ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında M.Ö., kocası S.Ö., erkek kardeşi, görümcesi ve kayınbiraderin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, sürekli aynı yöntemle zengin erkekleri kandırdıkları, ‘küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulundun’ diyerek korkutarak para aldıkları belirlendi.

PARA VE BİLGİSAYARLARA EL KONULDU

Yürütülen operasyonda, zanlıların adreslerinde birçok hesap cüzdanı, müştekilere ait olduğu değerlendirilen 79 bin lira para, flash bellek ve dijital cihazlara el konuldu.