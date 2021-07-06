Küçük kıza taciz iddiası linçle son buldu

Bursa'da tanımadığı 5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen M.Ö., mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. İğrenç iddiada, kolunu omzuna attığı çocukla yürüdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı

İğrenç olay, dün merkezilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak, yürümeye başladı.

İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi. Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı.

DHA'da yer alan habere göre, çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı. M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı.