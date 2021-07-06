Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Küçük kıza taciz iddiası linçle son buldu

Tanımadığı küçük bir kız çocuğunun omzuna elini atarak yürüyen adam, mahalleli tarafından öldüresiye dövüldü

06 Temmuz 2021 Salı 15:56
Küçük kıza taciz iddiası linçle son buldu

Küçük kıza taciz iddiası linçle son buldu

Bursa'da tanımadığı 5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen M.Ö., mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. İğrenç iddiada, kolunu omzuna attığı çocukla yürüdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı


İğrenç olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak, yürümeye başladı.

İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi. Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı.

DHA'da yer alan habere göre, çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı. M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı.

Anahtar Kelimeler:
BursaYıldırımTacizLinç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeynel Yıldırım Cinayeti | Genç kız uzman çavuş nişanlısını öldürdü
Zeynel Yıldırım Cinayeti | Genç kız uzman çavuş nişanlısını öldürdü
Tosuncuk hakkında 128 kişi daha suç duyurusunda bulundu
Tosuncuk hakkında 128 kişi daha suç duyurusunda bulundu
Pazar yerinde kadınların kavgası ortalığı karıştırdı
Pazar yerinde kadınların kavgası ortalığı karıştırdı
Mehmet Aydın'ın teslim olmasıyla ilgili dikkat çeken iddia
Mehmet Aydın'ın teslim olmasıyla ilgili dikkat çeken iddia
Bursa'da kaza | Lüks cipin hız göstergesi 280'de takılı kaldı
Bursa'da kaza | Lüks cipin hız göstergesi 280'de takılı kaldı
Türk Lirası ile burnunu silen densiz Filistinli sınır dışı edildi
Türk Lirası ile burnunu silen densiz Filistinli sınır dışı edildi
Engellilere sopayla saldıran adamdan akıllara zarar savunma
Engellilere sopayla saldıran adamdan akıllara zarar savunma
Okan Erdeve cinayeti | Aile içinde sosyal medya hesaplaşması ölümle bitti
Okan Erdeve cinayeti | Aile içinde sosyal medya hesaplaşması ölümle bitti
Tosuncuk Türkiye'ye geliyor | Mehmet Aydın elçiliğe sığında
Tosuncuk Türkiye'ye geliyor | Mehmet Aydın elçiliğe sığında
Elif Çakal Cinayeti | Genç kızı taş ocağında linç etmişler
Elif Çakal Cinayeti | Genç kızı taş ocağında linç etmişler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim