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Küçük Müslüme'nin ölümü | Cinayet şüphesi ağır basıyor, aile gözaltında 

Mersin Gülnar'da Sarıkeçili yörüklerine mensup Yağal ailesinin en küçük üyesi Müslime'nin kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeninin bulunması savcılığı harekete geçirdi.

21 Kasım 2021 Pazar 13:09
Küçük Müslüme'nin ölümü | Cinayet şüphesi ağır basıyor, aile gözaltında 

Küçük Müslüme'nin ölümü | Cinayet şüphesi ağır basıyor, aile gözaltında 



Mersin küçük Müslime'nin bulunması için adeta seferber oldu. Henüz 3 yaşındayken 10 gün önce kaybolan ve cansız bedeni önceki gün bulunan Müslüme Yağal'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği iddiası çok yönlü araştırılıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan babası Mehmet, annesi Selvi, dedesi, ağabeyleri ve bazı akrabalarının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman’da toprağa verildi.

AİLESİ CENAZEYE KATILAMADI

Küçük kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal’ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı.

Baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile ağabeyler, dede ve 2 halanın şüpheli sıfatıyla gözaltında oldukları bildirildi. Başsavcılığın ek gözaltı süresi istemesinin ardından dün sağlık kontrolünden geçirilen aile üyelerinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
MüslümeMersinGülnar
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