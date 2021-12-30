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Küçük yaşta kız çocuklarına tuzak kuran mühendis yakalandı

Samsun'da kız çocuklarını tuzağa düşürmeye çalışan 30 yaşındaki inşaat mühendis Ç.Ç. siber polis tarafından gözaltına alındı.

30 Aralık 2021 Perşembe 17:53
Küçük yaşta kız çocuklarına tuzak kuran mühendis yakalandı

Küçük yaşta kız çocuklarına tuzak kuran mühendis yakalandı

Samsun'da sosyal medya hesaplarında kendini 13-15 yaşında gibi tanıtıp kız çocuklarını tuzağa düşürmek istediği iddia edilen inşaat mühendisi, siber polisinin takibi sonucu yakalandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İtalya, Almanya ve İngiltere birimleri ile koordineli operasyon yürüttü.

Sosyal medyada 13-15 yaşında gibi davranan ve genellikle yurt dışında bulunan 9-11 yaşlarındaki kız çocuklarını kandırıp cinsel zorbalık yaparak, kamera karşısında soyunmalarını sağladığı, bunu yapmayan kız çocuklarını ise görüntülerini internet ortamında yaymakla tehdit ettiği iddia edilen Samsun'da ikamet eden İnşaat Mühendisi Ç.Ç.'yi (30) Atakum ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Siber polisi tarafından gözaltına alınan Ç.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ç.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber polisi özellikle ailelere çocuklarının internet ortamında da olsa tanımadığı kişiler ile profilleri erkek veya kız çocuğu gibi görünse de diyaloğa geçmemeleri, bu gibi platformlarda çocukların cinsel tacize maruz kalabilecekleri konusunda uyardı.

Anahtar Kelimeler:
SapıkSamsun
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