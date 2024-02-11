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Küçükçekmece'de silahlı saldırı, 17 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 57 adrese yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındığını duyurdu

11 Şubat 2024 Pazar 21:28
Küçükçekmece'de silahlı saldırı, 17 kişi gözaltında







Küçükçekmece'de silahlı saldırı, 17 kişi gözaltında



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında Kanarya Mahallesi'nde Mardinliler Buluşması etkinliği yakınlarında meydana gelen ve bir kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.


17 kişinin  gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, "Bildiğiniz üzere, dün Küçükçekmece'de silahlı bir saldırı meydana gelmiş ve saldırıda bir vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı.

Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor. Diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin de huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldık.

Almaya da devam ediyoruz. Biz şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla milletimizin canına ve malına kasteden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceKaranya MahallesiSilahlı SaldırıAziz Yeniay
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