Küçükçekmece'de silahlı saldırı kafaları karıştırdı

Küçükçekmece'de Mardinli'ler derneği yakınında silahlı saldırı





AK Parti Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde düzenlediği dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırı politikayı karıştırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da saldırının hedefinin AK Parti olduğunu söylese de durumun gerçek olmadığı iddia edildi. silahlı saldırı düzenlendi. Mardinli vatandaşların yoğun olarak gittiği dernekte AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Mardinli vatandaşlarla buluşması sırasında otomobilden açılan ateş sonucu Ebru . adlı vatandaş yaralandı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, saldırının dernek binasına 50 - 60 metre uzaklığında meydana geldiğini belirterek, saldırının Aziz Yeniay ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi. Çebi 'Kanarya Mahallesi'ni böyle göstermek çok üzücüdür, bu mahallede çok uzun zamandır böyle bir olay olmamıştır, olayı AKP'nin algıya çevirmesi çok yanlış' dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, saldırının dernek binasına 50 - 60 metre uzaklığında meydana geldiğini belirterek, saldırının Aziz Yeniay ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi. Çebi 'Kanarya Mahallesi'ni böyle göstermek çok üzücüdür, bu mahallede çok uzun zamandır böyle bir olay olmamıştır, olayı AKP'nin algıya çevirmesi çok yanlış' dedi.

Uzun namlulu silahla Kanarya Mahallesi seçim bürosunu tarayan saldırganlar bindikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Polis çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Mardinli vatandaşların gittiği dernekte seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Ebru Güneş yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yayınladığı mesajda saldırıyı lanetledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.



Saldırıda E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere, uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda, E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: "10.02.2024 tarihinde Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.



ERDOĞAN'DAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.