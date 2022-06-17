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Küçükçekmece'de taciz iddiası halkı sokağa döktü

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Afgan uyruklu olduğu ileri sürülen bir kişinin 14 yaşında kız çocuğunu taciz ettiği iddiası halkı sokağa döktü.

17 Haziran 2022 Cuma 11:12
Küçükçekmece'de taciz iddiası halkı sokağa döktü

Küçükçekmece'de taciz iddiası halkı sokağa döktü


Afgan uyruklu bir kişinin henüz 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası Küçükçekmece Cennet Mahallesi sakinlerini sokağa döktü. Polis ekipleri tacizci şahsı korumak için olayı protesto eden vatandaşların yüzüne biber gazı sıkması tepkilere neden oldu. Mahalle sakinlerinin iş yerinin önünde toplanıp linç etmek istediği şahsı polis ekipleri gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi. Burada M.A. isimli bir şahsın çocuğu taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.

Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü.

Toplanan kalabalık polis ekiplerince sakinleştirilerek dağıtıldı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Güncelleme: 17.06.2022 11:48
Anahtar Kelimeler:
TacizKüçükçekmeceCennet Mahallesi
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