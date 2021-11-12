Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kuran Kursu'nda 4 çocuğa istismar | 33 yıl hapis

Sarıyer'de yatılı bir kuran kursunda öğrenim gören 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan belletmen 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 Kasım 2021 Cuma 20:56
Kuran Kursu'nda 4 çocuğa istismar | 33 yıl hapis

Kuran Kursu'nda 4 çocuğa istismar | 33 yıl hapis

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir yatılı kuran kursunda kadrosuz belletmen F.Ö.'nün, 10 ila 13 yaş arasındaki 4 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.


İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün yapılan duruşmaya, tutuklu sanık F. Ö. katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Son savunması sorulan sanık F.Ö. "Konuşmayı fazla beceremiyorum. Suçsuzum, tuzağa düşürüldüm. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Son sözü sorulan F.Ö. "Bana yapılan ağır suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. Şikayetçi avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

MAHEKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık F.Ö.'yü, A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A.'ya karşı, "Sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı" suçundan toplamda 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme aynı mağdurlara karşı "Basit yaralama" suçundan da sanık F.Ö.'ye toplam 18 bin lira para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Heyet sanık F.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDE NELER VAR

İstanbul Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Sarıyer'de bir camiye bağlı yatılı kuran kursunda belletmen olarak görev yapan şüpheli F.Ö. tarafından A.A.O. (11), B.K. (11), E.M.Ç. (10) ve S.Y.A. (13) isimli 4 erkek çocuğa 23 Şubat ve 18 Mayıs 2021 tarihleri arasında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyordu. Ayrıca şüphelinin sistematik bir şekilde eliyle, terlik, ayakkabı çekeceği, kaşık gibi sert cisimlerle çocukların vücutlarının değişik bölgelerine vurmak suretiyle mağdur çocukların psikolojisi ve ruh sağlığı üzerinde tahrip edici eylemlerde bulunduğu iddia ediliyordu. Şüphelinin çocuklara yaşananları kimseye anlatmamalarını istediği kaydediliyordu.

İddianamede, şüpheli F.Ö.'nün mağdur çocuklar A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A' ya karşı 4 kez "Çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı" ve "Çocuğa karşı eziyet" suçlarını işlediği iddiasıyla toplamda 74 yıldan 171 yıla kadar cezalandırılması isteniyordu.
 

Son Güncelleme: 12.11.2021 22:40
Anahtar Kelimeler:
Kuran Kursu TacizKuran Kursu IstismarSarıyer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile hekimine saldırı | İstediği ilacı yazmayınca çıldırdı
Aile hekimine saldırı | İstediği ilacı yazmayınca çıldırdı
Ali Baba çiftliğine sahte para ekmişler
Ali Baba çiftliğine sahte para ekmişler
İrem Nur Ayhan öğretmen kazada can verdi
İrem Nur Ayhan öğretmen kazada can verdi
Başak Cengiz cinayeti | Samuray kılıçlı katil yargı önünde
Başak Cengiz cinayeti | Samuray kılıçlı katil yargı önünde
İşkenceci baba öz kızı için kadın tetikçi tutmuş
İşkenceci baba öz kızı için kadın tetikçi tutmuş
Suna Yeşil'in sosyal fenomen olma oyunu akıl hastanesinde bitti
Suna Yeşil'in sosyal fenomen olma oyunu akıl hastanesinde bitti
Yangın kabusu | 15 kişi alevlerden kurtarıldı
Yangın kabusu | 15 kişi alevlerden kurtarıldı
Minibüs agaca çarparak durabildi, ölü ve yaralılar var
Minibüs agaca çarparak durabildi, ölü ve yaralılar var
Şehit mezarlığına terör örgütü yandaşlarından çirkin saldırı
Şehit mezarlığına terör örgütü yandaşlarından çirkin saldırı
Yarı çıplak baklava yufkası açan adama tepki yağdı
Yarı çıplak baklava yufkası açan adama tepki yağdı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim