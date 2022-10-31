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Kuran kursunda dayak görüntülerine tepki yağdı

Kuran kursunda skandal görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı, Şanlıurfa'da kursta dayak görüntülerine soruşturma açıldı

31 Ekim 2022 Pazartesi 17:15
Kuran kursunda dayak görüntülerine tepki yağdı

Kuran kursunda dayak görüntülerine tepki yağdı


Şanlıurfa'daki bir Kuran kursunda kaydedilen görüntülerde, eğitmeninin temizlik yaptırdığı öğrencilerine hakaret edip tokat attığı görüldü. Olayın gündem haline gelmesi soruşturma başlatıldı.


Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kuran kursunda öğrenciler, ismi öğrenilmeyen eğitmen tarafından tokat atılıp darbedildi. Skandal olayın görüntüleri, kurstaki bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. 

Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü.

Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.


 

Anahtar Kelimeler:
DayakKuran Kursu
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