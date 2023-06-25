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Kurban Bayramı hırsızları 28 ineği çaldı

Denizli’de çiftlik çalışanı , arkadaşıyla iş birliği yaparak bakımını üstlendiği 28 ineği çaldı. Bakıcı çaldığı hayvanları 3.5 milyon liraya başkasına sattı.

25 Haziran 2023 Pazar 18:11
Kurban Bayramı hırsızları 28 ineği çaldı

Kurban Bayramı hırsızları 28 ineği çaldı


Kurban Bayramı öncesi, pazara götürülmeyi bekleyen çok sayıda kurbanlık canlı hayvan hırsızların hedefi haline getirilirken, Denizli'de 28 inek bakıcısı tarafından çalındı.

Denizli’de çiftlik sahibinin uzaklaşmasını fırsat bilen çalışan, arkadaşıyla iş birliği yaparak bakımını üstlendiği 28 ineği çaldı. Bakıcı çaldığı hayvanları 3.5 milyon liraya başkasına sattı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde besicilik yapan Bilal Budak, çiftliğindeki 28 adet ineğin çalındığını öğrenince, Denizli İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılması için jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir çalışma başlatıldı. 

Mahalle giriş çıkışı ve güzergahtaki kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen JASAT dedektifleri, büyükbaş hayvan hırsızlığı olayını çiftlikte hayvanların bakımıyla ilgilenen Mümtaz S.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Büyükbaş hayvan çiftliğinde hayvanların bakımını yapan Mümtaz S.'nin Bilal Budak'ın çiftlikten uzaklaşmasını fırsat bilip, hayvan nakil aracı kiralayarak 3.5 milyon lira değerindeki 28 tane ineği arkadaşı İsmail E. (35) ile birlikte araca yükledikleri ve Bekilli ilçesinde yaşayan Levent B. (34) ve Emre S.'ye (32) sattıkları belirlendi. Honaz'daki çiftlikten çalınan büyükbaş hayvanlar, Bekilli'ye bağlı Sırıklı Mahallesi'ndeki başka bir çiftlikte bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvan hırsızlığı olayına karışan 4 şüpheli, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola sevk edildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamalarında bakıcı Mümtaz S.'nin 4, arkadaşı İsmail E.'nin 8 ve Emre S.'nin 7 ayrı suç kaydının olduğu, Levent B.'nin ise suç kaydını bulunmadığı anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen Mümtaz S. ‘Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı İsmail E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli hakkında ise ‘Hırsızlık malı satın almak' suçundan işlem yapıldı.

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Kurban BayramıKurbanKurbanlıkBayram
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